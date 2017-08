Manchester Unitedi poolkaitsja Juan Mata on lubanud ühe protsendi oma palgast annetada heategevusele. Lisaks kutsub mees üles teisi pallivõlureid temaga ühinema.

"Võrreldes maailma jalgpallis ringlevate summadega teenin ma keskmist palka. Kuid kui võrrelda minu palganumbrit ülejäänud Hispaaniaga või veelgi enam kogu maailmaga, räägime me üüratust summast," sõnab mees The Players Tribune artiklis.

Edaspidi hakkabki mees väikese osa oma palgatšekist andma heategevusorganisatsioonile Common Goal. Noorte seas jalgpalli arendamisega tegelev ettevõte tegutseb enam kui 80 riigis. "Jalgpalliväljakul oleme harjunud, et võidab kogu meeskond. Väljaspool platsi me niimoodi ei talitle, kogukonna edu põhineb indiviididel ja see on minu käik," selgitab mees.