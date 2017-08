Mõne aja eest Katjuša-Alpecinist lahkumisest teatanud Rein Taaramäe on sõlminud lepingu Prantsuse klubiga Direct Energie.

Meeskonna tegevjuhi Jean-Rene Bernaudeau sõnul ühtivad tiimi ja eestlase ootused väga hästi. "Meil on väga hea meel, et Rein [Taaramäe] on meie meeskonnaga liitunud. Tema sportlikud ootused on suurepäraselt kooskõlas meie visiooniga," sõnab mees Direct Energie kodulehel.

Direct Energie kuulub Pro Continental tiimide hulka, kuid mullu osaleti nii Tour de France'il kui ka Vueltal ja tänavu tehti kaasa Touril. Meeskonna staarsõitjaks on sprinter Bryan Coquard, kes on käesoleval hooajal pälvinud viis võitu.

Kui eelmisel hooajal võitis Taaramäe etapi Giro d'Italial ja Sloveenia tuuril ning tuli viimasel ka üldvõitjaks, siis tänavu pole 30-aastasel mehel võite ette näidata.

Lisaks Taaramäele sõlmib Prantsuse klubi lepingu veel Jerome Cousiniga.