Mees vajab aega atra seada. Juuni lõpus läksid lahku Infoneti ning klubi pikaaegse treeneri Aleksandr Puštovi teed, juuli viimastel päevadel palgati tema asemele serblane Aleksandar Rogic (36). Serbia ning Ghana koondise abitreener olnud mees, kes koostööd teinud ka suurnimedega nagu Dick Advocaat ja Radomir Antic, juhendas täna esimest korda oma karjääris meeskonda peatreenerina.

Kuigi Infonet asus mängu avapoolajal juhtima, oli möödunud nädalal kogenud poolkaitsja Aleksandr Dmitrijevi Norra kolmanda liiga klubisse Hönefoss laenanud Infoneti rünnak suures osas krobeline, aga imestada pole midagi, serblane on materjali saanud vorpida alla nädala. Mängu alguses palliti pigem läbi oma kiirete äärte, teisel poolajal käis mäng tihti läbi tipuründaja Vladimir Voskoboinikovi. Kui asjad välja tulid, oldi päris teravad – eriti just avapoolajal –, kuid loogilised rünnakuehitused Infonetil puudusid.

3. Kas Kalju ründetuusast Liliust on tippude vastu asja?

Ilmselt. Talvest saati Nõmme Kaljuga treeninud Brasiilia ründaja Liliu (27) sai lepingujamade tõttu oma debüüdi pealinna klubi eest kirja alles eelmisel kuul. Hooaja esimesel poolel kiskjainstinktiga tipuründajast puudust tundnud Kaljule on Liliu väärt täiendus – oma esimeses neljas Premium liiga mängus sai ta kirja koguni 7 tabamust! Kuid vastasteks olid Narva Trans, Paide Linnameeskond, Viljandi Tulevik ning Pärnu Vaprus ehk pigem teise ešeloni tiimid. Oma viiendas Eesti meistriliiga mängus (esimeses tõsises tuleproovis kohaliku tippklubi vastu) ta väravat kirja ei saanud, kuid esitas siiski korraliku partii.

Premium liiga neljanda Infonetiga heideldes üritas enne tänast kohtumist iga 47 minuti tagant värava löönud Liliu rohkelt ning eriti avapoolajal otsisid Nõmme Kalju mängijad teda väga tihti. Kalju fännid võtsid küll üles lauluviisi „Liliu, two more“ (Liliu, kaks veel – S.K.), mis viitas sellele, et oma neljast Premium liiga mängust kolmes on sambamaa vutimees löönud kaks väravat, kuid poolehoidjate möirged brasiillast väravani ei viinud. Oma toetajaid rõõmustas ta siiski oma kiiruse, ühe pika driblinguga ning paari mitte kõige ohtlikuma pealelöögiga. Enesekindlust ning tehnikat on mehel aga küllalt. See annab Kalju fännidele lootust, et küll paugub püss tulevikus ka tippklubide vastu.

4. Kes oli platsi parim?

Väga raske välja tuua. Võitluslikus mängus üht säravat meest polnud, kes Kalju võidule oleks viinud. Oma panused andsid kõik.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Infonetti kimbutas taas nende tänavuse hooaja poltergeist – standardolukordade kaitsmine. Avapoolajal said nurga- või karistuslöökidest ohtlikult löögile näiteks Kalju kaitsjad Maximiliano Ugge ning Deniss Tjapkin, kes Infoneti õnneks peaga oma võimalusi realiseerida ei suutnud. Korra veeres Andrei Sidorenkovi tsenderdus ohtlikult Matvei Igoneni poolt valvatud väravast mööda. Eriti valusalt maksis kaitses peata olek kätte 50. minutil, kui Artjom Dmitrijev lõi nurgalöögijärgsest olukorrast 1:1.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Kommentaarid lisame esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?

Uue nädala alguses ootab mõlemat meeskonda Evald Tipneri karikavõistluste 1/16 finaal. Infoneti vastaseks on teisipäeval rahvaliiga sats Anija JK. Kalju pallib päev hiljem III liiga tiimi FC Lellega.