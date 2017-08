Vaatamata sellele, et Neymari üleminek Barcelonast Pariisi Saint-Germaini läks Prantsusmaa meeskonnas maksma 222 miljoni eurot ning mängumees hakkab oma uues leivaisas teenima 550 000 eurot nädalas, rõhutab Sambamaa pallivõlur, et klubivahetus ei olnud motiveeritud rahasummadest.

Intervjuus BBCle tõdes Neymar, et tema maailmarekordisuuruse ülemineku taga ei olnud üüratud rahamäed. "Nendele inimestele, kes arvavad, et tegin seda raha pärast, pole mul mitte kui midagi öelda. Ma ei tulnud siia raha pärast, tulin siia väljakutsete järgi," sõnas mees.

Brasiillane tunnistas, et vaagis otsust oma peas ligi kuu, kuid kuulas lõpuks südame häält, mis ta Pariisi juhtis. "Olen terve oma elu kuulanud südame häält ja vastavalt ka talitlenud," nentis pallur.

Neymar lükkas ümber ka mõttevälgatuse, et Messi kõrval teiseks viiuliks jäämine oli põhjus, miks klubivahetus toimus. "Otseloomulikult on iga jalgpallur, kes Messiga koos mängib n-ö teisejärguline. Ta on maailma üks parimaid jalgpallureid ja ta kõrval mängimine oli minu jaoks suur au," sõnas 222 miljoni euro mees BBCle, kuid Prantsusmaal tippklubi A ja O'ks saamine polnud samamoodi põhjus, miks üleminek ikkagi toimus. "Ma ei tulnud Pariisi, et olla staar. Mulle pakuti siin võimalus konkureerida tiitlitele ja võistelda kõrgel tasemel - see on põhjus, miks olen nüüd siin," ütles Neymar.

Lõpetuseks ütles brasiillane, et ta tahab PSGs saavutada kõik. "Tahan kõike saavutada, tiitleid, kõike - ma tulin siia, et teha ajalugu," ütles mees enesekindlalt.