„Koondise esindamine on minu jaoks suur au.“ Kas on mõnda sportlast, kes poleks vähemalt ühel eluetapil taolist lauset öelnud? Lõpuks muutub see muidugi klišeeks, aga kahe Eesti korvpalluri jaoks on käesolev suvi tõesti eriline – Jaan Puidet ning Janari Jõesaar peavad põhirivistuse debütantidena aitama koondise MM-valikmängudele. Täna minnakse eelvalikturniiri avakohtumises võõrsil vastamisi Makedooniaga.

Peaaegu nimekaimude – Jaani ja Janari – viimaste aastate klubikarjäär on olnud vastandlik. 25aastane ja 191 cm pikkune Puidet on kõndinud rahulikult oma teed. Pikalt TTÜs mänginuna siirdus ta 2015. aasta oktoobris Rootsi meistriliigasse Jämtlandi ridadesse ning jätkab Östersundi klubis ka tuleval hooajal.

Jõesaar: mulle pole liiga tehtud

Jõesaar läks seevastu 2011. aastal suurte lootustega USAsse, aga tuli ookeani tagant neli hooaega hiljem kodumaale. Pärast üsna ebaõnnestunud katsetusi Raplas ja Rakvere Tarvas suutis ta möödunud klubihooajal lõpuks end pildile mängida ja kerkis Tartu Ülikooli põhitegijate sekka. Ja nüüd siis koondis.

„Kindlasti olen seda hetke oodanud. Nüüd tuleb lihtsalt jõuvarud kokku võtta ja hästi esineda. Ei saaks öelda, et ma oleks varasematel aastatel koondisest puudust tundnud, aga huvi on selle vastu ikka olnud. Kõige parem tunne ei olnud, kui koondisekutset ei saanud, aga ma ei teinud sellest tohutu suurt numbrit, sest klubihooajad polnud just parimad ja võib-olla ma ei väärinudki seda kohta,“ rääkis 23aastane Jõesaar ausalt.

Janari Jõesaar (pildil palliga) ja Jaan Puidet pole suvel põnnama löönud ja seni on tegutsetud igati silmapaistvalt. (Aldo Luud)

Tiit Soku mängustiiliga kohanemine on läinud samuti erinevalt. „Minu jaoks midagi uut pole, sest Tiit oli TTÜs ju minu treener. Pealegi olen enamike koondislastega juba Eestis mängides tuttavaks saanud,“ tunnistas kaitses Martin Dorbeki ja Tanel Kurbase rolli üle võtnud Puidet, kes tunneb end mugavalt nii tagaliinis kui äärel. Erinevaid positsioone harjus ta täitma juba TTÜ ajal ja Rootsis on sama tendents jätkunud.

Makedoonia alustas kaotusega

Ent Jõesaar alustas suve sisuliselt valgelt lehelt. „Olin B-koondises ainult 2014. aastal ja sellest ajast pole mulle väga palju meelde jäänud. Päris pikk paus tuli sisse ja Tiidu skeemid jõudsid meelest ära minna,“ muheles sügisest Kalev/Cramoga liituv äär.

Lisaks Makedooniale kuulub meie gruppi ka Kosovo, novembris algavale MM-valikturniirile pääseb kaks esimest. Kolmapäeval peetud C-grupi avamatšis suutis Kosovo kodus Makedooniat võita.

Maailma suurim üllatus see polnud, sest Makedoonia korvpall on pärast 2011. aasta EMi neljandat kohta ilmselgelt alla käinud. Koondist veavad kodustatud ameeriklasest tagamees Jordan Theodore (Milano Emporio Armani) ja viskekahur Vojdan Stojanovski (Büyükcekmece, Türgi). Ülejäänud on lihtsurelikud ja Eesti peaks olema Makedooniast ühtlasema koosseisuga.