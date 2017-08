Šadeikot saatnud vigastuste saaga on kurb ja mõtlemapanev – kas tippspordi nimel peab seda kõike läbi elama? Hea on tõdeda, et täna vaatab naine positiivselt tuleviku suunas ning kevadel Götzises püstitatud rahvusrekord (6280 punkti) saab ilmselt peagi uuesti ületatud. „Tänavust hooaega olen saanud tõeliselt nautida – rõõmuga võistelda ning treenida,“ ütleb 28aastane sportlane.

Ravi, puhkus ja vabanemine

Šadeiko treenerid Taivo ja Anne Mägi nõustuvad, et hoolealuse uus hingamine sai tõesti alguse õnnetust Riost. „Pärast seda oli Gritil selg vastu seina. Igal pool materdati teda üsna kõvasti. Eelkõige oli tal enda jaoks vaja tõestada, mida tegelikult suudab. Rio järel tekkis tal mingisugune vabanemine. Ta sai end ravida ja puhata,“ ütleb Taivo Mägi.

„Vigastused on Griti karjääri ja protsesse palju mõjutanud, kuid temas on väga palju rohkem sisu, kui kirjutatakse ja räägitakse. Tihtilugu kuuleme ainult vigastustest ja katkestamistest,“ lisas ta.

Kuidas Šadeiko ikkagi olümpiale järgnenud madalseisust välja rabeles? „Seda on suhteliselt raske kirjeldada. Õnneks oli mul aega, et end terveks ravida ja pea puhtaks mõelda. Teadsin, et pille kotti ma veel ei pane,“ meenutab naine suve lõppu ja sügist.

Kevadel Eesti rekordi püstitanud Grit Šadeiko on tänavu leidnud uue hingamise. (Kaarel Täll)

Anne Mägi vaatab tagasi Götzise võistlusele, kus Šadeiko kuul rekordiliselt (13.89) kaugele lendas. „Me polnud ammu näinud sellist emotsiooni, nagu tekitas temas see kuulitõuge. Kuul lendas ja Grit lihtsalt hüppas seal ringis.“ Taivo lisab: „Viimati nägime selliseid emotsioone vist Ostravas.“ Just seal Tšehhi linnas krooniti Šadeiko 2011. aastal U23-vanuseklassi Euroopa meistriks.

Väljakutse – ülipikad päevad

Londoni võistluse puhul saab üheks võtmemomendiks kõrgushüpe, millega Šadeiko viimasel ajal palju maadelnud on. „Sinna läks rohkem tähelepanu kui mujale. Vaimselt on kõrgushüppe hea tulemus minu jaoks väga oluline,“ ütleb ta. Griti isiklik rekord pärineb kuldselt Ostrava võistluselt, kus ületas 1.78.

„Peame endiselt olema ettevaatlikud ja kindlasti pole ka tänavu saanud teha kõike nii, nagu ideaalis sooviksime. Mitmevõistlusega käib kaasas väga palju pisitraumasid,“ viitab Taivo Mägi just kõrgushüppele.

Samas toob ta välja ka positiivseid külgi: „Tõkkejooks, kaugushüpe ja kuulitõuge on väga ilusad nähud. Nende pealt tegi ta Götzises enda jaoks imelise tulemuse.“

Šadeiko tõstab esile, et kevadise rahvusrekordi püstitas ta ideaalsetes tingimustes, mida MM kindlasti ei paku. „Götzist pole mõtet tiitlivõistlustega võrrelda. Seal on ajakava tehtud nii sportlastele sõbralik kui võimalik, kuid MMil on päev ülipikk ning lõunal on ka väga pikk paus.“ Näiteks täna algab 100 m tõkkejooks Eesti aja järgi kell 12.05, kõrgushüpe kell 13.30, kuulitõuge kell 21 ja 200 m jooks alles kell 23.

„Kindlasti peab õhtuse programmi eel nullist soojendusega pihta hakkama. Tallinnas toimunud Superliiga võistlusel oli asi muidugi veel keerulisem, siis pidi iga ala eel uuesti soojenduse tegema, niimoodi seitse korda. Vähemalt pole MMil asi nii hull,“ leiab Šadeiko asjas ka positiivset. Treener Anne Mägi lisab: „Tulevad rasked kaks päeva, mis siiski on kõigi jaoks võrdsed.“

***

Elu on sport ja sport on elu

Üldiselt levib sportlaste päevaplaanist üsna stereotüüpne pilt – trenn, söök, magamine. Uurisime, kuidas Grit Šadeiko oma vaba aega veedab.

„Tõesti on keeruline millekski muuks aega leida. Iga päev on kaks trenni, ka taastumiseks kulub palju aega. Vahel käin kinos või kohvikus, kuid mingit erilist lisahobi mul polegi,“ ütleb ta.