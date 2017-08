KORVPALL

Eesti - Suurbritannia 18:23, esimene veerand läbi. Võõrustajad on agressiivsete brittidega hädas ning tuleb loota, et väike vaheaeg aitab oma ridu kohendada. Külalised võtavad mõnuga ette üks-üks rünnakuid ning on tublid ka lauavõitluses. Eesti suurim korvikütt on Matthias Tass 6 punktiga.