Ats Kuldkepp

Siin Skopje ja Boris Trajkovski spordihall! Makedoonia - Eesti korvpallikoondiste kohtumine algab 40 minuti pärast ja praegu on 7000 inimest mahutav areen veel tühi. Et Makedoonias on puhkuste aeg, pole suurt publikumassi täna oodata ja see on Eesti jaoks ainult hea uudis.