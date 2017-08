KORVPALL

Eesti - Suurbritannia 31:40, poolaeg läbi. Eesti ridades läks vahepeal lahti päris korralik paanika, mitmel rüünakul järjest ei jõutud keeskjoonenigi. Ning nagu see algusest saadik selge poleks, et kaitsesse tuleb tagasi tulla - ka poolaja viimase korvi viskasid vastased pärast meie korvi ikka kiirrünnakust... Tassi kontos on 8, Rosenthalil 7, Drellil 6, Kullamäel 4, Erkmaal, Kuhil ja Kivil 2 punkti. Britid on noppinud 19 ründelauda ja tabanud 7 vabaviskest 1. Pallikaotusi neil 8, Eestil 15. Eesti kolmesed 10/1.