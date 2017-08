Kunagised tähed Vrbica Stefanov ja Vlado Ilievski on karjääri lõpetanud, koondises ei näe ka Bo McCalebbit ja Pero Anticit. Tulemused on samuti vähikäiku teinud - 2011. aasta EMi neljas koht vahetus mullustes EMi valikmängudes oma grupis eelviimaseks jäämisega. Edestati vaid Luksemburgi.

Praegust koondist veavad kodustatud ameeriklasest tagamees Jordan Theodore (Milano Emporio Armani) ja viskekahur Vojdan Stojanovski (Büyükcekmece, Türgi). Ülejäänud on lihtsurelikud ja Eesti peaks olema Makedooniast ühtlasema koosseisuga. Sealjuures on 183 cm pikkune Theodore kõhuviiruse tõttu mõned treeningud vahele jätnud, aga koondise esindajad loodavad, et ta saab siiski Eesti vastu kaasa teha.

Kõik eelnev ei tähenda muidugi, et Eestil saab täna kell 21.30 algavas kohtumises lihtne olema. Võõrsil mängida on alati raske ja eriti keeruline on meil olnud just Skopjes - 2007. aastal olid Eesti kaotusnumbrid 50:95 ja aasta hiljem 75:87.