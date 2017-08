20aastane vasaraheitja Anna Maria Orel tegi Londoni MMil ilusa debüüdi, saades 67.37ga tubli 18. koha. Orel oli MMi noorim naisvasaraheitja ning rõõmsameelne naine kinnitas, et loodab tulevikus medalite eest võidelda.

„Olen väga õnnelik. Võistlus läks hästi ja sain hea kogemuse. Esimese katsega (64.80) tegin kohe oma keskmise tulemuse ära, teisel (62.80) riskisin liiga palju ja kolmandal (67.37) suutsin pea selge hoida,“ ütles Orel pärast võistlust. „Otsisin oma heidet ja mul on väga hea meel, et leidsin selle.“

Anna Maria Oreli MMi debüüt lõppes tubli 18. kohaga. (FABRIZIO BENSCH)

Vihmasadu Orelit ei seganud, sest treenib ta ju talv läbi TTÜ staadionil. „Olen karastatud,“ ütles ta väikese muigega.

Londoni olümpiastaadionil oli peaaegu täismaja jagu rahvast, kas Orel tajus inimesi enda ümber või suutis end välja lülitada? „Tajusin, aga positiivses mõttes. Kõik ütlevad, et see annab juurde – nii ongi! Kui ise võistled, siis saab seda kogeda.“

Orel kinnitas, et jääb MMi debüüdiga rahule ning teda ootab veel palju häid võistlusi: „Tulin siia tänavuse hooaja 32. ehk viimase tulemusega, lõpetasin 18. kohal. See on väga korralik tulemus. Olen 20aastane ja MMil – see on ainus, mis loeb. Võtan kaasa hea kogemuse ja mõnel päeval tahan võistelda juba medalite nimel.“