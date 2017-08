Meeskond ei asu kõrgeimas, World Touri staatuses, seega on suurtele sõitudele saamine alati lahtine, kuid see mind ei häirinud. Ei mäleta, millal viimati Jean-Rene Bernadeau (tiimi manager) meeskond le Tourilt kõrvale oleks jäänud ning Cofidise kui Pro Cont tiimi näol oli hea kogemus olemas, st. kalender oli korralik. Lisaks olen profikarussellis tiirelnud juba 10 aastat ning uues meeskonnas on ka endisi tiimikaaslasi ja sõpru nii sõitjate kui ka personali seas.

Enne otsuse tegemist ma loomulikult uurisin maad ja kuulsin enamjaolt kiidusõnu. Lisaks andis ka oma soovituse meie vanameister Erki Pütsep, kes ka samas seltskonnas pedaalinud. Laual olid ka World Touri lepingud konkreetsete pakkumistega, kuid Direct Energie meelitas mu ära oma koduse õhkkonna ja agressiivse sõidutaktikaga.

Vähemalt tundus, et mulle ei pakutud lepingut vaid ärilisel eesmärgil kellegi aitamiseks. Põhimõtteliselt kehtib tiimis reegel, kui oled hea, siis saad ka seda head minekut realiseerida, kuid siiski on ka Direct Energies kutte, kes hiilgavad oma võimsa talendiga. Näiteks sõidab seal noor prantslane Calmejane, kes on kõigest kahe profihooajaga jõudnud mitmete võitudeni. Sealhulgas Hispaania Vuelta ja TDF-i etapi võitudeni ning olen enam kui kindel, et me pole veel päriselt selle kuti sisu näinud. Seega õnnestub kindlasti ka Direct Energies head tööd teha. Niisiis on minu kogemused kindlasti väga olulised Liljan Calmejeane'i silmas pidades.

Kaika maratoni korraldajad andsid paar päeva tagasi teada, et osalen pühapäeval nende rattamaratonil, kuid täna anti mulle teada, et Vueltat silmas pidades on MTB liialt riskantne ja nii ma siiski pühapäeval starti ei tule. Vueltal osalemises siiski kahtlen, sest täna avaldatud nimekirjas ei näinud ma oma nime ei põhi- ega varulistis, aga ega ma enne Arctic Race tuuri (10.-13. augustil) saagi teada, mis seisus jalad on. Varem ei saaks mind ka stardinimekirja panna, kuid siiski kaldun ma arvama, et olenemata Arcticu tulemusest ma Hispaania velotuuril ei stardi.