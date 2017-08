Pühapäeval kell 12.55 antakse Londonis Toweri silla juures start MMi meeste maratonile. Stardis on ka kaks südi eestlast: Roman Fosti ja Tiidrek Nurme. Selgub, et mõlemad mehed on piisavalt heas vormis, et õnnestumise korral isiklikku rekordit rünnata.

Seejärel läks kõik aga tõusvas joones: „Võtsin aja maha ja hakkasin spetsiaalselt just maratoniks valmistuma. Käisin ka Austraalias, kus treenisin koos teiste jooksjatega. Laager läks hästi – sain tagasisidet toitumise ja muude asjade osas. Kõik selleks, et Londonis edukalt võistelda.

Viimased kolm Eestis veedetud nädalat kulgesid samuti probleemideta. „Jooksin meistrivõistlustel 5000 m. Kripeldama jäi viimane ring, kus tehniliselt veidi lagunesin. Kuigi ma polnud palju kiirustreeninguid teinud, jooksin ikkagi isikliku rekordi (14.21,24 - toim). Usun, et olen maratoni mõistes enda parimas seisus ja suudan Londonis teha oma parima jooksu.“

Milline on Fosti eesmärk? „Panin paika aja, milleks peaksin treeningute põhjal võimeline olema: poolmaratoni peaks läbima umbes 67 minutiga, kogu distantsi 2:15ga (Fosti isiklik rekord on 2:17.54 - toim). Teine eesmärk on pikendada oma kuldstaatust, mis mul Pekingi MMil pälvida õnnestus. Selleks on vaja jõuda 25 sekka.“

Nurme: peaks olema meile sobiv jooks

Ka Nurme on Eesti meistrivõistluste 5000 m jooksust hästi taastunud (aeg 14.08,33 - toim). „Tahaks öelda, et jalad on värsked. Käisin just massažis ja tunnen, et olen päris kerge jalaga. Võrreldes Rio olümpiamaratoniga on siinne temperatuur meie jaoks palju sobivam. Raja profiil on samas midagi sarnast ehk üsna kiire ja tasane. Igas mõttes peaks olema meile sobiv jooks,“ arutles ta.