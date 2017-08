"Kahju, muinasjutt sai otsa. Esimese asjana jäi silma, et me ei saanud oma lauda kätte. Ja kui lauas tuleb nii suur vahe sisse, pole midagi teha," kommenteeris Eesti U18 korvpallipoiste 61:75 allajäämist Suurbritanniale meie ainus NBAs mänginud korvpallur, BC Kalev/Cramo abitreener Martin Müürsepp.

"Vastased võtsid ründelauast 28 palli ja said selle tõttu nii palju rohkem rünnakuid. Me polnud ka valmis nende agressiivseks kaitseks ega rünnakuks, see lõi . Paljud inglaste rünnakud lõppesid kolme kuni viie sekundiga, me ei suutnud kaitset üles ehitada. Kaitses jõudsid nad aga igal pool käsi vahel hoida, me ei saanud kombineerida. See lõi meeskonnal jalad alt. Vastaste kodutöö oli paremini tehtud."

Müürsepa hinnangul pidanuks Eesti tegema rohkem taktikalisi vigu, et vastaste hoog eos maha võtta. "Viimaselgi veerandil - meil oli null viga, kuid vastased juba mitu kiiret korvi saanud. Atleetlikkus ja tihe pealekäimine, mis oli alagrupiturniiril meie relv, pöördus nüüd kõik meie vastu. Täna polnud meil nende agressiivsuse vastu jõudu."

Müürsepp jäi oma hoolealusega Kalevis, Matthias Tassiga rahule. "Turniiril üldiselt saab terve meeskonna kohta öelda häid sõnu, tänaseni oldi ühtne löögirusikas. Kahju, et nõnda agressiivse vastasega poldud juba varem kohtutud. Tass on kogu aeg olnud enesekindel ja mängis tänagi oma välja, kuid tundus, et ta oli väsinud - ra on kandnud päris suurt koormat. Aga ta tegi mõne täitsa ilusa liigutuse, mida varem trennides näinud olen," lisas juhendaja.