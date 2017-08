Eesti U18 koondise kapten Matthias Tass tunnistas pärast poolfinaalkaotust Suurbritanniale, et vastane oli täna lihtsalt parem. "Nad olid vähe teisest puust poisid. Kui mõelda kõige ebamugavama vastase peale, siis nemad ongi," tõdes Tass. "Nad olid meist lihtsalt nii palju atleetlikumad." Vastaste agressiivsest mängustiilist oldi küll teadlikud, kuid päris 100 protsendiliselt selleks siiski valmis poldud. "Alguses ehmatas ära," sõnas keskmängija. "Alles lõpus suutsime neile natuke oma mängu ka peale suruda. Nad olid meist veidi agressiivsemad ja see tõigi edu."

Brittide 28 ründelauda Tass ainult enda süüks ei võta, sest laua blokeerimine on kogu meeskonna ühine töö. "Ei hakka ennast kaitsma, aga tavaliselt on korvpallis nii, et kui lühike laseb mängija mööda, tuleb pikk appi. Siis peab tagumine hoolitsema vastaste pika eest," arutles ta.

"Täna me ei saanudki selle ülesandega hästi hakkama. Sealt nad oma ründelauad said. Nad on väga atleetlikud ja plahvatuslikud, lendasid pidevalt teisel korrusel. Päris ühe mehega lauda maha ei võta." Kapten usub, et tänane mäng väsimuse taha ei jäänud, kuid vaikselt hakkab pikk turniir tunda andma küll. Kuigi enne kohtumist selgus ootamatu uudis, et B-divisjoni kolmas ülemisse gruppi ei tõuse, siis Tass loodab pronksi koju jätta.