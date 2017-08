Rotatsioon muutus lühemaks. Sõprusmängudes said kõik 12 meest võimaluse, aga tähtsates kohtumistes tuleb treeneritel üldjuhul valida kaheksa-üheksa mängijat, kellele toetuda. Täna jäid Soku valikust välja oodatult Kregor Hermet ja ka Janari Jõesaar. Ilmselt Jõesaar millalgi oma võimaluse ikkagi saab. Ent selleks oleks vaja ilmselt pingevaba olukorda, kus on lubatud alguses natuke kaitses eksida ja kindlus kätte saada.

3. Kuidas mõjutas mängu kardetud Makedoonia publik?

Minimaalselt, sest saalis oli umbes 500 inimest. Aeg-ajalt tegid häält kohtumist jälgima tulnud Makedoonia noortekoondislased, aga üldiselt mängiti akadeemilises õhkkonnas.

4. Kes oli mängu parim?

Rain Veideman. Just tema oli see, kelle kaugvisked ja läbimurded Eesti teisel veerandajal mängu tagasi tõid. Taevale tänu, et Veidemani käsi piisavalt terveks saanud, et ta suudab valikmängudes olla vanas headuses. Lõpuks kogus ta 28 punkti. Esile tuleb tõsta ka kapten Kristjan Kangurit, kes tegi selle koondisesuve parima mängu, visates 14 silma.

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Kaugvisetele mängimine on Eesti puhul igati loogiline, aga aeg-ajalt unustatakse ära, et parimad viskekohad tekivad tänu läbimurretele. Heaks näiteks oli avaveerand, aga terve esimese poolaja näitajad olid üsna sürreaalsed: üritati 8 kahepunktiviset ja 17 kolmest. Õnneks näitasid 16 vabaviset, et hädavajalik teravus siiski tekkis. Samuti alustati kaitses uimaselt. Ei ole hea märk, kui vastaste ohtlikuimal viskekahuril (Makedoonial on selleks Vojdan Stojanovski) lastakse juba esimestel minutitel käsi soojaks saada.

Kolme punktiga piirdunud Kristjan Kitsing sai hüppeliigese vigastuse ja paistab, et lihtsalt venitusega tegemist pole. Tema kaotus oleks Eestile suur löök, mis siis, et ta tegi senise suve ülekaalukalt kõige kehvema mängu.

Kristjan Kitsing pärast vigastada saamist.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?