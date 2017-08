Millise tundega tulid staadionilt ära hetkel, kui teised mehed jäid veel heitma? „Ma ei teagi. Kogu siia tulek polnud minu jaoks lihtne. Ma ei ehitanud enda jaoks õhulosse. Teadsin, kus olen. Lootsin, et 65 meetrit on võimalik, kuid ka sellega oleks tänases mängus kuues-seitsmes olnud. Koha mõistes poleks midagi erilist püüda olnud. Kaheksa hulgas oleks siiski hulga mõnusam olla, kui tulla ära pärast kolme katset,“ arutles 38aastane sportlane.

„Eks see hooaeg on olnud keeruline. Ühtegi normaalset võistlust pärast vigastusi polegi olnud. Eilne kvalifikatsioon oligi ju hooaja parim võistlus. 64-65 meetrit oleks olnud minu praegune absoluutne maksimum, kuid tehnilist lõtvust ei olnud,“ ütles Kanter pärast võistlust. „Pärast rinnalihase vigastust anti roheline tuli alles juuli keskpaigas, seega olen ikka väga vähe heita saanud.“

Kettaheitja Gerd Kanter lõpetas Londoni MMi täpselt 60 meetri pikkuse heitega ja sai 12. koha. Karjääri jooksul 11 medalit võitnud mees tunnistas, et tänavune hooaeg on kulgenud keeruliselt, kuid järgmisel aastal püüab ta Berliinis toimuval MMil vigade paranduse teha.

Mis saab edasi, kas nüüd on tiitlivõistlustega kõik? „Loodan, et mitte. Olen juba varem öelnud, et sihin Berliini (järgmisel aastal toimuvad just seal Euroopa meistrivõistlused – toim). Praegune hooaeg läks vigastuste nahka.