Eesti koondis alustas korvpalli MMi eelvaliksarja meeldiva võiduga Skopjes, ülejäänud alagruppides püüab kõige enam pilke Armeenia, kes jätkab kahe vooru järel täiseduga.

Riik, kes on aastakümneid jäänud rahvusvahelisest korvpallielust kõrvale, astus mullu areenile Euroopa väikeriikide meistrivõistluste võitmisega (Vana Maailma väljakute supertsentri Bryant Dunstoni toel) ning nüüd on kodus alistanud järjest Slovakkia ja täna tulemusega 82:69 ka Rootsi. Umbes pool rivistusest on ameeriklased ning omadki mehed saanud haridust USA ülikoolides. Jääb üle ainult imestada, kuidas on suudetud pabereid niimoodi ajada, et üle ühe naturaliseeritud mängija kirjas ei ole.

Samas, A-alagrupis alistas Bosnia ja Hertsegoviina Slovakkia 84:71 ning on koos Rootsiga ühe võidu peal. Slovakkia on kaotanud mõlemad mängud.