Eesti korvpallikoondis alustas 2019. aasta MM-eelvalikturniiri edukalt, kui Skopjes alistati Makedoonia 80:76. Avaveerand kaotati 17:29, aga siis roniti kiirelt august välja ja viimastel minutitel oldi makedoonlastest kindlamad.

Koondise kapteni Kristjan Kanguri sõnul võeti rabedast mängust maksimum. "Olen meeletult õnnelik, et võitsime, sest tulemus on ju hea. Eks me putedasime palju ja eksisime kaitses päris palju just esimesel veerandajal, kus nad viskasid 29 silma. Meil ei ole veel õiget voolavust, aga võit on võit," rääkis ta.

Vanematel Eesti koondislastel on Makedooniast kurvad mälestused, sest 2007. aastal jäädi võõrustajatele alla 50:95 ja aasta hiljem 75:87. "Siin ei ole lihtne mängida, aga õnneks oli saalis alla 1000 pealtvaataja ja see oli meile suur pluss. Muidu oled kahe minutiga väsinud ja tõmmatakse selline vurr käima, kust on juba väga raske tulla. Fännid aitasid meid, et nad kohale ei tulnud. Vahepeal ikka mingi elu oli, aga õiget Makedooniat ei saanud seekord tunda," lisas ta.