Eesti korvpallikoondises keskmängija positsiooni täitev Janar Talts tõdes pärast väärtuslikku võitu võõrsil Makedoonia üle, et tegu on igati hea resultaadiga. Lõpunumbrid näitasid 80:76 ja kaks-kolm minutit enne lõppu oli matši saatus täiesti lahtine, aga võit on võit. Eriti Skopjes.

Edu tähendas, et kui mõlemas kodumängus Makedoonia ja Kosovo vastu edukad ollakse, pääsetakse eelvalikturniirilt edasi päris MM-valikmängudele, mis algavad novembris.

"Päris hea võit. Nad rikkusid esimesel veerandajal meie kaitseskeemi kate-kattest mängus ära, olid loovad ja harutasid meid lahti. Siis muutsime pisiasju ja tuleb kiita kogu võistkonda, et suutsime järgi tulla. Tundus küll, et nad said hoo sisse ja korraks tulid juba vanad ajad meelde, kus tõmmati vurr käima ja see ei jäänudki enam seisma," kommenteeris Talts esimest poolaega, kus Eesti jäi halvimal juhul 13 punktiga taha, aga 20 minuti järel oli seis meile 43:42.

Viimati mängis Eesti Skopjes 2007. ja 2008. aastal ning siis polnud võidušanssigi.

"Kui (28 punkti toonud Rain) Veideman oma mängu käima sai, tekkisid teistel ka võimalused ja hakkasime meeskonnana rohkem teravust looma. See ongi võistkondliku mängu eelis, sest Makedoonia tegutses ehk meist individuaalsemalt," lisas Talts.