Mida on täpsemalt silmas peetud? Ajaleht Gazzetta dello Sport teatas, et väidetavalt nõuab Lionel Messi Barcasse Angel Di Mariat ja Paulo Dybalat . Kui esimese mehe saamine näib välistatud, siis Dybalaga olla rohkem lootust, kui Kataloonia klubi on Torino Juventusele valmis pakkuma vastu Andre Gomest ja Rafinhat.

Ning kuum nimi on ka Monaco 18-aastane välk Kylian Mbappe, kelle eest olla Barcelona ja Madridi Real valmis välja käima 200 miljonit... Monaco asepresident Vadim Vassiljev kostis selle peale, et Mbappe võtab vastu õigeid otsuseid ning pole kunagi näidanud üles soovi klubist lahkuda. Ta loodab noormehe jätkamist, kuid ei välistanud ka lahkumist.

2. Liverpooli tehingud tehtud. Peatreener Jürgen Klopp vihjas, et Liverpool ei tee sel suvel rohkem oste.

Jürgen Klopp. (AFP / Scanpix)

Ta märkis eile pärast Bilbao Athleticu üle saadud 3:1 võitu, et mehed nagu Ryan Kent ja Alberto Moreno saavad mängida põhitiimis. "OIeme meeskonda täiendanud liiga suurt raha maksmata ja see on hea. Suvi on meile toonud uusi mängijaid. Ning Alberto Moreno on sajaprotsendiliselt tagasi, mis on pärast keerulist hooaega tore. Dom Solanke on valmis mäsngima täismeeste seas. Ryan Kent on arenenud uskumatu kiirusega ja võrreldes eelmise aastaga täiesti teine mängija," rääkis Klopp.

3. Chelsea liitus võitlusse Gareth Bale'i eest. Walesi superstaar on Madridi Realist lahkumas, eriti kui too värbab Kylian Mbappe.