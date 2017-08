Londonis ikka juhtub, kergejõustiku MMi esimestel päevadel pole igavust küll pidanud tundma. Rasmus Mägi ja Jaak-Heinrich Jagori ala, 400 meetri tõkkejooksu maailma edetabelijuht Kyron McMaster jooksis eeljooksus ühest tõkkest sisuliselt mööda ja diskvalifitseeriti.

Neitsisaarte esindaja McMaster on arenenud kahtlaselt kiiresti, mullu oli tema parim aeg 49,56, tänavu on ta aga maailmas ainsana läbinud tõketega staadioniringi 48 sekundist kiiremini (47,80). Kuid juba varem on tekkinud poleemikat, et mees "varastab" üle tõkete hüppamisel. Nüüd suurvõistlusel ei jäänud see kohtunike terastel silmadel nägemata.

This is what McMaster got DQ’d for. @Jeremy_P_Lyons called it back in May when he dropped 47.80.. can’t get away with that at World level. pic.twitter.com/IAU9ALHZ9X — Paul Byrne (@pbyrne4H) August 6, 2017

Drama at #London2017



One of the favourites, Kyron McMaster, disqualified in the heats of the men's 400m hurdles.



📺 Live on @BBCTwo pic.twitter.com/XfxmeMhrtd — BBC Sport (@BBCSport) August 6, 2017

On McMaster, we did flag the oul hooking when he made the breakthrough back in May. Majors + Hook = DQ pic.twitter.com/FfoL8C1hU8 — Jeremy Lyons (@Jeremy_P_Lyons) August 6, 2017

Ja jooks videos: