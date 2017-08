Rasmus Mägi jaoks lõppes Londoni MM võistlusele eelnenud soojendusel. Juulis Portugali laagris saadud reielihase trauma ei lubanud mehel starti tulla. Mägi tunnistas, et kuigi loodab kiirele paranemisele, võib tema hooaeg lõppenud olla.

„Seis on selline, et starti minna olnuks tervise seisukohalt liiga riskantne. Käia ma saan, sörkida ka, aga häda teeb tagalihas, nagu kiire jooksu puhul tihti juhtub. Kui vähegi maha jahtuda, jääb reie tagakülje välimine kõõlus kangeks. Kiireid liigutusi sellisega teha ei ole võimalik,“ rääkis pettunud sportlane.

„Plaan B oli selline, et oleksin distantsi enda jaoks teistpidi pööranud – kui üldiselt tõukan kaheksa tõket ühe jalaga ning kaks viimast teisega, siis nüüd oleks vastupidi teinud, et haigemale jalale vähem koormust anda. Soojenduse järgi polnud ka see kahjuks reaalne,“ jätkas ta.

Mis Portugali laagris täpselt juhtus? „Reie tagakülje vigastused ilmnevad ikkagi siis, kui kiirused suureks lähevad. Ühe lõigu kahel viimasel sammul tundsin ebakindlust. Valuaistingu koht on liikunud allapoole, kuid sellise vigastuse puhul on tavaline, et kangeks jääb just kõõluse osa.“

Kas hooaeg on nüüd lõppenud? „Kui lihas on valmis, siis proovin hooaja lõpus joosta. Esialgu pole sellele mõelnud. Teemantliiga finaal on 24. augustil, sinna on vähem kui kolm nädalat. Pole jõudnud mõelnud, kuidas käituda. Üritan kõik selleks ajaks korda saada, kuid liigseid riske kindlasti võtta ei kavatse. Ilmselt nädala pärast olen targem.“