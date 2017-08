PURJETAMINE

Jakob Haud võitis Zoom8 MM kuldmedali

Rootsis Helsingborgis 30. juulist 5. augustini peetud noorte klassi Zoom8 maailmameistrivõistlustel võitis poiste seas esikoha Jakob Haud. Esikümnes lõpetas seitsmendana Hugo Vaino. Tüdrukute laevastikus saavutas üheksanda koha Liis Annus.

Helsingborg pakkus purjetajatele väga erinevaid ilmaolusid vaiksetest tugevate tuulteni, vihma, päikest, ja äikest. Parimaid tulemusi saavutasid purjetajad, kes oskasid kõigis oludes kohaneda ja hästi seilata.

Jakob Haudi (ROPK) võiduseeria koosnes sõidukohtadest 4, 12, 33, 8, 5, 1, 2, 1, 1, 4, 4. Hõbemedali sai soomlane Lucas Karlemo ja pronksmedali venelane Dmitry Golovkin. Esikümnes lõpetas seitsmendana Hugo Vaino (ROPK).



Teiste Eesti poiste tulemused:

14. koht Hendrik Holtsmann (PJK)

16. koht Aleksander Kuusik (ROPK)

22. koht Aleksander Luik (ROPK)

28. koht Jorgen Kuivonen (Dago)

54. koht Oskar Altrov (ROPK)

56. koht Risten Reintam (ROPK)

63. koht Luukas Harald Pukk (ROPK)

Tüdrukute laevastikus lõpetas regati üheksanda Liis Annus (ROPK). Esikoha võitis soomlanna Lilian Tanhuanpää venelanna Arina Latynina ja teise soomlanna Emma Grönblomi ees.

Teiste Eesti tüdrukute tulemused:

16. koht Angeliina Maria Isabel Õunap (PJK)

29. Elisa Tamm (ROPK)

Zoom8 MM-l purjetati 11 sõitu, millest halvim sõit läks kõigil võistlejatel mahaarvamisele.

Zoom8 on ühe purjega noorte ühepaat. Paadi disainis 1992. aastal soomlane Henrik Segercrantz noorte purjetajate ideede põhjal, see on 2,65 m pikk ning purjepindala on 4,8 m². Zoom8 on kiire, ohutu ja kergesti käsitsetav paat, mis on hea üleminekuks lastepurjekalt Optimistilt juunioride klassidesse.