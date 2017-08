Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on algava hooaja eel optimistlik. Hooajaeelsete sõprusmängude tulemused on andnud sakslasele piisavalt enesekindlust, mistõttu ei pea mees vajalikuks pea ees üleminekuturulainetesse hüpata.

Jalgpalliväljakul on Ragnar Klavani leivaisa sel suvel pidanud kaheksa kohtumist, kust võitjana on väljutud kuuel korral. Teiste seas on kotti pistetud sellised vutiklubid nagu Müncheni Bayern ja Leicester City. Ainsana suutsid Inglismaa klubiga võrdsed 90 minutit mängida Madridi Atletico ja Wigan Athletics.

Vaatamata edukatele sõprusmängudele hõljub õhus jätkuvalt küsimärke meeskonna kaitsemängu ja -mängijate osas. Suurem osa suvest on Liverpooli seostatud 26aastase Virgil van Dijkiga, keda Punased (Liverpooli hüüdnimi - K.J) väidetabalt juba pikka aega jahtinud on. Senimaani on Southampton aga resoluutselt kõik pakkumised kaitsemängija eest tagasi lükanud. Meeskonna viimase 3:1 võidumängu järel uuritigi pressikonverentsil peatreener Jürgen Kloppilt, kas ta on oma (kaitse)koosseisuga rahul.