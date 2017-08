Londonis peetaval kergejõustiku MMil julma kohtlemise osaliseks saanud sprindiässa Justin Gatlini kaitseks astus välja tema isa, kes ei mõista, miks 100 meetri jooksus teiste seas Usain Boltile tuule alla teinud sprindiässa niivõrd vihatakse.

Publiku reaktsioon tuleneb asjaolust, et karjääri kolmanda MM-tiitli võitnud Gatlin on dopingu tarvitamisega vahele jäänud koguni kahel korral. "Karistused on kantud ja ta on teinud tohutult palju tööd, et jõuda sinna, kus ta praegu on. Tean väga hästi, millise poja olen kasvatanud ja milline iseloom tal on," rääkis Willie Gatlin BBC vahendusel.

"See, et fännid Justinit maha karjuvad ja välja vilistavad, on ala vastu lugupidamatu. Sprindijooks on alati tähtis olnud ja midagi ei muutu ka siis, kui ta on oma karjääri lõpetanud," lisas papa Gatlin.