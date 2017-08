Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni alates tänasest kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Kataloonia ajaleht Mundo Deportivo kirjutab, et Liverpool tunneb huvi Barcelona poolkaitsja Andre Gomesi vastu. Lisaks väidab väljaanne, et Ragnar Klavani leivaisa peatreener Jürgen Klopp imetleb portugallast. Mundo Deportivo spekulatsiooni kohaselt liituks lisaks Gomesile Liverpooliga ka teine Barcelona mängija Rafinha. Vastupidises suunas liiguks Inglismaa tiimi parim mängija Philippe Coutinho. Andre Gomes. (ALBERT GEA)

Õhtulehe hinnang: Jutud, et Coutinho Katalooniasse kolib, on viimastel päevadel muutunud aina valjemaks. Väidetavalt on brasiillane öelnud, et ta soovib Barcelonasse siirduda, kuid seda vaid juhul, kui klubid jõuavad rahumeelselt kokkuleppele.

Pärast Neymari megaüleminekut Pariisi Saint-Germaini on Coutinho hinnaks väidetavalt veidi üle saja miljoni euro. Barcelonal on see raha mõistagi olemas, kuid nagu oleme varemgi kirjutanud: Coutinho sel suvel Liverpoolist ei lahku, mis tähendab, et mingist vahetustehingust pole juttugi. Gomes ei hakka Klavaniga Kloppi juhendatava tiimi riietusruumi jagama. 2. Lisaks Manchester Unitedile jahib Gareth Bale'i allkirja ka Inglismaa valitsev jalgpallimeister Londoni Chelsea. Madridi Realis palliva waleslase hinnaks on ligikaudu sada miljonit. Bale'i ja Unitedit on paari pandud kaua, kuid Chelseat pole ääreründajaga seoses varem kuigi palju mainitud. Õhtulehe hinnang: Jääme oma liistude juurde - Bale ei lähe Realist see suvi kuhugi. Chelsea poleks talle ka parim valik, sest satsi peatreeneri Antonio Conte viljeldav mängustiil poleks Bale'ile üleliia sobilik. Gareth Bale. (PETER CZIBORRA) 3. Zlatan Ibrahimovici seostatakse rootslasest superstaari endise koduklubi AC Milaniga. Tänavu suvel meeleldi rahakotiraudu tuulutanud Itaalia klubi on pikalt jahtinud Torino ründeässa Andrea Belottit, kuid näib, et sats ei taha kesktormajast loobuda. Nimelt lükkas Torino tagasi Milani 70 miljoni euro suuruse pakkumise, mistõttu arvatakse, et Milan pöörab oma pilgud ründaja otsingul kellegi teise suunas. Tuttosporti väitel on selleks palluriks just Ibrahimovic, kes mängis Milanis aastatel 2010-12. 35aastane skandinaavlane taastub endiselt eelmisel hooajal saadud raskest põlvevigastusest ning on praegu vabaagent. Mullu kuulus ta Manchester Unitedi rivistusse.