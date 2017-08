Fosti on tänavu jooksnud 4000 km, elu jooksul jääb number 80 000 ja 100 000 vahele. Nurme tunnistab, et tema pole kuigi täpset arvestust pidanud, kuid paar tiiru ümber maailma peaks ka temal kindlasti hinge taga olema.

Kohtume esmaspäeva hommikul, päev pärast Londonis peetud MMi maratoni. Fosti ja Nurme kutsuvad ajakirjaniku oma vinge vaatega hotellituppa, mis on poissmehelikult sassis. Seame end mugavalt istuma. Formuleerin küsimuse, mis lühendatult kõlab: “Mis on jooksmise mõte?” Juttu jätkub enam kui tunniks.

“Minu jaoks on kõige suurem eesmärk vaimsus. See aga erineb inimeste puhul väga palju – püstitatakse erinevaid eesmärke,” ütleb ta.

MMi maratoni 40. mees jätkab: “Kui spordi juurde jõudsin oli selge, et olen andekas. Teen seda sellepärast, et olen hea. Ma otseselt ei otsi metsas jooksmisest rahu või mõnu. Tahan sihipäraselt saavutada paremaid sportlikke tulemusi.”

Fosti meenutab kümne aasta tagust aega, kui jooksis vaid spordi nimel, kuid ei saavutanud loodetud edu. “Unistus oli jõuda Londoni olümpiale, kuid see purunes. Eesmärgid paelusid mind. Lõpuks sain aru, et alati ei pruugi need täituda,” meenutab saja osaleja seas MMil 53. koha pälvinud mees.

Inimene nagu lennuk

“Otsustasin, et mina enam tippsporti ei tee. Seejärel hakkasin jooksma, sest tundsin sellest mõnu. Jooksmine on minu jaoks nagu narkootikum narkomaani jaoks. Tundsin, et muutusin rahulikumaks ja tasakaalukamaks. Mõtlesin elu üle järgi. Tekitasin enda ümber treeninggrupid, et kogetut edasi anda. Tahan kasvatada Eesti jooksjate arvu ja neile head nõu jagada.”

Uus filosoofia tõi veidi ootamatult tulemusi: Fosti on 2014. aasta EMi maratoni 18. ja 2015. aasta MMi 20. mees. Täna tunneb ta rõõmu igasugusest jooksmisest, olgu see valu piiril olev pingutus või rahulikum metsa- või linnatiir.

“Joostes tunnen end nagu lennuk – see on lihtsalt nii hea tunne. Jooksen mööda Tallinnat ja möödun ummikus olevatest autodest – nende elu seisab, aga mina lendan! Sealt saab energiat terveks päevaks. Tahan seda ammutada üha uuesti. Olen kindel, et jooksen ka järgmised 20-30 aastat,” räägib Fosti, silmad peas säramas.

Nurme ülistab jooksmisest saadavat tunnet Fostist üsna erinevalt. Tema jaoks on see vastutus ühiskonna ja jumala ees. “Minu jaoks on see jumala käest saadud and. Iga inimene on milleski andekas ja nad peaksid seda kasutama,” ütleb 30aastane sportlane.

“Mul on jumala ja ühiskonna ees vastutus seda andi kasutada. Minu jaoks tekitab rahulolu, kui suudan kogu jooksmise protsessi juures jääda truuks kristlikele tõekspidamistele, mida väga austan. Sellisel juhul ei hooli ma kaotustest või võitudest. Olen rahul, kui suudan jääda truuks sellele, mida kalliks pean. Vaimsus on minu jaoks kogu jooksmise tuum.”

Kuigi jooksmine ja talendi realiseerimine on Nurme jaoks ülimalt läbimõeldud ja teaduslik tegevus, käib sellega kaasas midagi tema jaoks veel tähtsamat: “Minu jaoks sarnaneb jooksma minek kirikus käimisega. Ma ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et ainult kirikus saab jumalaga kohtuda.”

Eestis leiab üha rohkem inimesi tee jooksmise juurde, eriti harrastajate tasemel. Fosti tunnetab, et tegemist on inimeste vajadusega midagi ära teha, lisaks väljuda sotsiaalmeedia loodud tehismaailmast.

Päris maailma tunnetamine

“Lugesin just raamatut, kus üks mees 40 aastat järjest iga päeva samal kellaajal Miami rannas kaheksa miili jooksis. Sealt tuli hästi välja, kuidas inimesed aastatega muutunud on. Mõned jooksevad loomulikult muusikaga või omaette, aga teised tahavad minna ajas tagasi ja otsida tõelist suhtlust. Tänapäeval suheldakse palju sotsiaalmeedias, kus ei näe päris reaalseid emotsioone. Jooksjad saavadki kokku, et tekiks silmside ja kontakt,” toob 34aastane Fosti välja jooksmise sotsiaalse mõõtme.

Kui Nurme armastab pigem kaaslastega treenimist, siis Fosti kuulub nende hulka, kes naudib üksinda kulgemist. Ilma asjata pole räägitud, et paljude filosoofide ja muidu tarkade parimad ideed tulevad just kõndides või sörkides.

“Mulle meeldib üksinda pikalt joosta. Lülitan end välja ja olen tööasjadest ja murdest eemal. Joostes planeerin oma tulevasi tegevusi. Joostes olen ainult endaga ja arutlen, kuidas ja mida teha. Mu elus on palju müra ja suhtlemist, kuid joostes saan sellest välja. Üks kuni kaks tundi jooksmist on selleks paras,“ ütleb ta.

Eesti paremate maratoonarite mõtted on küll veidi erinevad, kuid samas sarnased. Jooksmine on mõlema mehe jaoks teekond täiusliku elu suunas. Nad ei kahetse mitte ühtegi läbitud kilomeetrit ega kulunud tundi.

Selgub, et aastatepikkuse pühendumisega jõuab olukorda, kuhu mõni teine ei pääse isegi Buddha kloostris elades.