Melu pikema sprindidistantsi vastu on tänavu natukene väiksem, kui muidu. Põhjuseks Usain Bolti teadaanne, et Londoni MMil staadionikurviga jooksu tema ei läbi. Jamaicalane on 200 meetrit, täpselt nagu ka oma põhidistantsi - 100 meetrist staadionisirget, valitsenud aastaid. Viimati nägi avalikkus maailmameistrivõistlustel kedagi teist poodiumi kõrgeimale astmel tõusmas täpselt kümme aastat tagasi, kui Osakas toimunud tiitlivõistlusel sai kuldmedali kaela ameeriklane Tyson Gay.

Kergejõustiku Londoni MMi meeste paraadala – meeste 100 meetri jooksu, medalid on jagatud ja õige pea astub rambivalgusesse kuningliku ala väike vend. Kolmapäeval joostakse meeste 200 meetri poolfinaalid, ikka selleks, et päev hiljem selgitada järjekordne tippsprinter.

Kuigi esialgu postitas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) oma kodulehel, et aafriklase põhjus oli meditsiiniline ja jättes olukorra täpsustamata, siis praeguseks on ilmnenud, et just ringi liikuv haigus mehe maha murdis. Korraldajate poolne ametlik kinnitus viirusepuhangule on Makwalale mõnes mõttes ka päästerõngaks. Nimelt poleks ilma selleta meest 400 meetri jooksus, kui botswanalane selleks ajaks üldse konditsiooni jõuab, ilmselt starti lubatud. Sest kui rajale mitte ilmumise põhjus osutuks puudulikuks või ei leia ametlikku kinnitust, ei lasta sportlast rajale ka hilisematel aladel.