Manchester City jalgpalliklubi valmistus algavaks vutihooajaks ookeani taga Ameerika Ühendriikides. Trennide kõrvalt jäeti mängijatele mõnusalt vaba aega, ikka selleks, et mängijad ennast vabalt tunneksid ja ennast kohe üle ei koormaks.

"Raheem võib olla küll miljonär, kuid samamoodi on ta kitsipungist jobukakk. Ta lihtsalt eeldas, et veedab minuga ühe öö ja lahkub ilma maksmata," sõnas neiu meediale. "Arvestades palju ta teenib, on ta ikka paras kooner.

***

Nimelt otsustas 22aastane päev pärast Unitedilt sõprusmängus tappasaamist ennast vabalt tunda. Mees ei raisanud aega ja asus kohe asja kallale, võttes ühendust 30aastase kohaliku modelliga, kelle numbri ta ühelt briti sõbralt saanud oli.

Paarikese vahelised WhatsApp sõnumid kinnitavad, et inglane võttis naisterahvaga ühendus 21. juulil.

Sterling, kes sõnumite saatmise hetkel oli ise klubis, soovis väga naist näha, mistõttu edastas talle oma hotellitoa numbri, kus neiu oodata saaks. Ameeriklanna sõnul andis Sterling talle aga numbri, mida ei eksisteerinud, mistõttu pidi ta pikalt hotelli fuajees mehe järgi ootama.

Kui pallivõlur lõpuks kohale jõudis, liikus paar otsemaid hotellituppa. Paraku ei olnud Sterling aga naise sõnul väga lustakas meeleolus. "Kui uksest sisse läksime, valitses toas segadus. Kõik asjad olid laiali loobitud," sõnas naine.

"Raheem oli ilmselgelt purjus ja ta hingeõhk lõhnas alkoholi järele. Millegipärast oli ta minu peale pahane, et ma temaga enne kokku ei saanud," jätkas ameeriklanna. "Aga siis ma tegin esimese lükke ja edasine on ajalugu."

Suurem konflikt paari vahel ootas aga veel ees. Pärast vallatut öö hakkas naine Sterlingult raha sisse kasseerima. Neiu esialgne nõue oli 3000 naela, kuid aastas miljoneid kupüüre teeniv jalgpallur oli nõus oma kukrut kergitama vaid poole väiksema summa eest. Paarikese vaheline vaidlus osutus aga nii pikaks, et selle lõppu ei suutnud kumbki ära oodata ja nii otsustati, et hommik on õhtust targem.

Päikese tõustes kasutas Sterling oma mehelikku tarkus ja väitis, et on sunnitud automaadist raha välja võtma. Tegelikkuses kadus mees kui tina tuhka ja jättis neiu hotellituppa ootele. "Ta sõnas, et jätab raha hotelli vastuvõttu ühes ümbrikus, kuid kui ma selle kohta küsima läksin, sain ma eitava vastuse," kurtis naine.

Jalgpalluri inetu käitumine ajas naise vihale, mille peale hakkas ta mölakat taga ajama ja WhatsAppi sõnumites taaskord süüdistama. Sterlingu vabandus oma käitumisele oli lihtlabane. "Olin purjus," vastas mees sõnumiga.

Vastastikune sõnasõna jätkus ja eriti tuliseks teemaks oli öö eest väljakäidav summa. Naine nõudis järjekindlalt oma ihaldatud 3000 naela, mille peale jalgpallur teda ainult pikalt saatis, sõnades, et kokkulepe oli 1500 peale.

Nagu ütleb Eesti vanasõna - pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad.