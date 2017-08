Täna õhtul löövad UEFA Superkarika finaalis palli lahti Madridi Real ja Manchesteri United. Kuna mäng ja võidutrofee on jalgpallis pigem teisejärgulise tähtsusega, toome teieni mõned hullutavad faktid UEFA Superkarika kohta.

Natuke tundub niimoodi, et UEFA Supercup on põhjendamatult vähe tähelepanu saanud. Noh, et mis siis, et Euroopa klubihooaja lükkavad lahti valitsevad Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjad, aga see pole päris veel see. Et mängijad on tulnud puhkuselt ja vormi pole ollagi ning et see mäng tuleb lihtsalt ära mängida.

Aga need Euroopa grandid on juba mitu nädalat trenni teinud, käinud rahaturneedel üle maailma ja nüüd hakkab juba vaikselt tulema.

Esimene vahva fakt on see, et siinsele rahvale veel aastakese kannatust, sest järgmine Supercup peetakse Lilleküla staadionil! Sel aastal viivad Madridi Real ja Manchester United sülega rõõmu aga Makedoonia inimestele, sest mängitakse Skopjes.

Võib ju arvata, et Real ja ManU on omavahel saanud kõvasti mõõtu võtta, aga viimati kohtuti päris jupp aega tagasi – hooajal 2012/2013 Meistrite liiga 16 parema seas ja edasi pääses Real.

Seni on vaid AC Milanil õnnestunud Supercup võita kahel aastal järjest, teisipäevase edu korral jõuab sama saavutuseni ka Real.

Manchester United mängis viimati Supercupil 2008. aastal, aga siis kaotati teatud üllatusena Peterburi Zeniidile!

Ainsa mängijana on Supercupil „kübaratriki“ teinud praegune Monaco ründaja Radamel Falcao, kes 2012. aastal Madridi Atletico särgis kurvastas kolme tabamusega Chelsea’it.

Raha jagatakse finaali järel ka, kuigi selliste satside jaoks on see „kommiraha“ – võitja arvele laekub 3,2 ja kaotajale 2,2 miljonit eurot.

Päris täit laksu Skopjesse kogunev rahvas ei saa, sest Cristiano Ronaldo oma eelmise koduklubi vastu ei mängi. Eks portugallane vajab rohkem puhkust ja Los Blancose peatreener Zinedine Zidane tahab teda natuke hoida.