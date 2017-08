Kergejõustikumaailma superstaar Usain Bolt kinnitas, et tuleb meeste 4x100 meetri jooksu eeljooksus Jamaica koondise eest starti.

"Keha on küll natukene kange ja siit-sealt valus, kuid üldiselt olen terve. Võtan kõike rahulikult. Tegemist ei ole millegagi, mida väike massaaž ei suudaks parandaks," sõnas mees Reutersile.

Oma põhialal 100 meetri sprindis pistis Bolt taskusse pronksmedali, jäädes finaalis alla ameerika jooksjatele Justin Gatlinile ja Christian Colemanile.

"Olen natukene pettunud, kuid see on elu," sõnas kaheksakordne Olümpiavõitja. "Andsin endast parima, nii nagu ma seda alati teen. Hetkel olen lihtsalt õnnelik, et saan siin võistelda."

Meeste 4x100 meetri jooksu on Londonis kavas laupäeval.