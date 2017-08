Londoni kergejõustiku MMi tänast võistlusprogrammi tabas oluline kaotus, sest meeste 400 meetri jooksu finaalis maailmarekordimehe Wayde van Niekerki suurimaks ohustajaks peetud Isaac Makwala ei tohi noroviiruse ehk maakeeli oksendamistõve tõttu starti tulla, kirjutas BBC.

Täna hommikul oli Makwala Õhtulehega vesteldes hoopis optimistlikum: “Ma olen võistlemiseks täielikult valmis. Minu eesmärk on õhtul starti minna ja medal võita, miks mitte kuldne.”

“Ma olen öö läbi palvetanud, et see olukord kuidagi laheneks. Olen endast kõik andnud, et just siin startida. Ma ei saa olla enam paremini valmis. Minu eesmärk oli siin kahe medali eest võidelda. Uskumatu, et nüüd sellises olukorras olen,” lisas ta.

Suurbritannia tervishoiuministeeriumi andmetel on Toweri hotellis peatnud sportlastest ja taustatiimi liikmetest haigestunud 30. Samas hotellis peatub ka Eesti koondis.