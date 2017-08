Löödud ilmega Makwala seisab Thamesi jõe ääres ja annab intervjuud BBCle. Hetk hiljem leiab ta mahti ka Õhtulehele olukorda selgitada: “Ma olen võistlemiseks täielikult valmis. Minu eesmärk on õhtul starti minna ja medal võita, miks mitte kuldne.” Ometi ei taha korraldajad teda starti lubada, väites, et Makwala on langenud noroviiruse küüsi.

Tuntuim kannataja on Botswana sprindikuulsus Isaac Makwala. 30aastase mees kerkis tänavuse hooaja üheks superstaariks – Londoni MMile saabus Tutume linnas sündinud sportlane 200 meetri jooksu hooaja esinumbrina, 400 meetris pidi just tema olema maailmarekordimehe Wayde van Niekerki ohustaja. Potentsiaalsed medalid võeti mehelt lihtsalt ära.

Lähme ajas veidi tagasi. Esmaspäeval saabus Makwala Londoni olümpiastaadionile, et osaleda 200 meetri esimese ringi jooksus. Ta jõudis soojendusareenile, kuid oksendas bussist välja astudes. Seda nägid ka võistluste korraldajad, kes hetkega mehe viirusekandjaks tembeldasid ja stardinimekirjast maha võtsid. Täna õhtul joostakse 400 meetri finaal, kus mees soosikute hulka kuulub.

“Isaac tõesti oksendas bussist välja astudes. Samas oli ta ülimalt närvis, sest pole kunagi varem selliste lootuste ja eesmärkidega MMile tulnud,” kommenteerib Botswana koondise treener Justice Dipeba, kes ise osales Atlanta olümpiamängudel 200 meetri jooksus.

Viirusega nakatunud hotell Thamesi jõe kaldal. (Kaarel Täll)

“Ta oksendas kogu päeva jooksul ühe korra, kuid enne ja pärast seda tundis end suurepäraselt. Ilmselt hakkas kõhus keerama liigse närveerimise tõttu, sest tegelikult on tema tervis heas seisus ja mees tahab medalit võita,” jätkab juhendaja.

Hommik pidavat õhtust targem olema, kuid tegelikult ei tea Makwala ega Dipeba tol hetkel, kas medalisoosik õhtul üldse starti lastakse. “Isaacu võimalused on äärmiselt väikesed,” tunnistab nukker treener prohvetlikult. “Korraldajad pidid meile kella kümneks vastuse andma, kuid seda pole veel tehtud. Iga minut on arvel. See kõik teeb väga haiget.” Kella 17 paiku saabub viimaks teade: Makwala jääb finaalist eemale.

Sportlane ei suuda kuidagi mõista, millega säärase ebaõnne ära teenis. 200 meetri kullalootus libises käest, kadus ka koht 400 meetri finaalis. “Ma olen öö läbi palvetanud, et see olukord kuidagi laheneks. Olen endast kõik andnud, et just siin startida. Ma ei saa selleks võistluseks enam paremini valmis olla. Minu eesmärk oli siin kahe medali eest võidelda. Uskumatu, et nüüd sellises olukorras olen,” on nurkalt Thamesi jõe sügavusse vaatav sportlane täiesti nõutu.

Ka Dibapa muutub emotsionaalsemaks: “Esmaspäeval tegi Isaac korraliku soojenduse, ta oli rõõmus ja stardiks valmis. Sama lugu on ka täna (teisipäeval - toim). Raske kirjeldada, kui raske see kõik meie koondise jaoks on. Treenerina ma isegi ei tea, kuidas käituda. See MM tähendab meie jaoks kõike, oleme aastaid vaeva näinud.“

400 meetri eeljooksudes sai Makwala edukalt kaasa teha. (Martin Meissner)

Ta tunnistab, et Londoni MM võib Makwala vaimselt maha murda. “Kui meile nüüd niimoodi ära tehakse, on väga raske tagasi tulla. Tippvormis sportlasel ei lasta lihtsalt medalit võita. Sellisest löögist taastumine võib võtta aastaid,” arutleb treener.

Probleem ka kahel eestlasel

Hotell andis välja ametliku teate, et viiruse levik pole kindlasti seotud nende lohakuse või eksimusega. Nüüd on aga tarvitusele võetud meetmed, et haiguse levikule piir panna. Eelkõige muutus toitlustamine.

“Kui esimestel päevadel oli nii, et kõik võtsid ise endale taldriku ja liikusid mööda liini, et ise endale kulbiga sööki tõsta, siis nüüd annavad toitu kümmekond kummikinnastega hotellitoetajat,” räägib Eesti koondise juht Kristel Berendsen.

Dipaba sõnul on uued meetmed küll toredad, kuid ta ei mõista, kuidas sportlastele endiselt sama toitu jagatakse. “Minule tundub see ohtlik. Samas on näha, et igale poole on tekkinud spetsiaalne vahend käte puhastamiseks. Midagi nagu muutub, aga mina ei tunne end siin mugavalt. Haigestunud on näiteks Kanada, Saksamaa ja Iirimaa sportlased. Minu kindel soov oleks, et sportlased viidaks üle mõnda teise hotelli. Saan aru, et see on logistiliselt keeruline, kuid korraldajad peaks seda kaaluma.”

Ta jätkab: “Võimalik, et hotell pole süüdi, kuid mulle tundub, et viirus on just siin, mitte lihtsalt mööda Londoni linna laiali. Kindlasti liigub ringi sportlasi, kes varjavad oma haigust, sest tahavad startida. Samal ajal nakatavad nad teisi. Ma ei leia sõnu. Kogu olukord on keeruline ja kurb.”

Berendseni arvates tiimide ringi kolimine ei aitaks, sest ka järgmises hotellis elaks samad sportlased, kel kõigil viirus küljes võib olla. Ametliku teate kohaselt on teisipäeval hotellis 30 nakatunut.

“Tiimijuhtidele ja arstidele korraldati koosolek, kus anti juhtnöörid, et 24 tundi peaks viirusega sportlane oma ruumis olema. Toakaaslastele otsiti uued ruumid,” selgitab Berendsen.

Eesti sportlastest tekkis viiruse kahtlus Jaak-Heinrich Jagoril, kes viimaks ikkagi esmaspäeva õhtul 400 m tõkkejooksus starti läks. “Tundub, et see kõhuviirus, mis hotellis koondiseid kummitab, murdis mind maha. Proovisin üle olla, aga ei saanud,” rääkis MMil 19. koha saanud mees pärast finišit. “Üks meie koondisekaaslane, kes õnneks on juba võistluse lõpetanud, oli terve eilse (pühapäeva - toim) päeva vetsupotti kallistamas, mul õnneks nii ei läinud. Aga päris hull oli, ei saanud õhtul voodistki välja.”

Jaak-Heinrich Jagor pärast finišit. (Martin Meissner)

Berendsen kinnitas, et kuigi kahel sportlasel oli viiruse kahtlus, siis vähemalt teisipäeva õhtuse seisuga olid kõik Eesti koondislased täie tervise juures.