1. Barcelona poolkaitsja soovib liituda oma endise koduklubiga. Hispaania ajaleht Marca kirjutab, et Arda Turan on oma teeneid pakkunud Madridi Atleticole, kus ta mängis enne Barcelonasse siirdumist.

Õhtulehe hinnang: Kuigi Turan on Atletico fännide poolt endiselt armastatud, ei koli ta Barcelonast Hispaania pealinna. Nimelt on hoopis tõenäolisem türklase liitumine Istanbuli Galatasarayga, sest viimane on palluri teenetest väga huvitatud. Lisaks on Arda tulihingeline Galatasaray toetaja.

2. AC Milani ründetuus naaseb oma endise leivaisa juurde. Kuna Itaalia klubi ei registreerinud Carlos Baccat algavaks hooajaks oma Euroopa liiga meeskonda, arvatakse, et kolumbialane laseb Milanist jalga.

Kõige usutavamaks sihkohaks peetakse Sevillat, kus 30aastane Bacca mängis aastatel 2013-15. Hispaania kõrgliigas lõi ta 72 mänguga 34 väravat, mis on igati viisakas statistika. ASi andmetel liitub Bacca Sevillaga laenulepingu alusel.

Carlos Bacca. (Luca Bruno)

Samas on mehe vastu huvi tuntud ka mujalt - näiteks Hiinast ja Prantsusmaa klubide AS Monaco ja Marseille Olympique'i poolt.

Õhtulehe hinnang: Siin pole midagi heietada - kõik märgid viitavad, et ladinaameeriklane taasliitub Sevillaga.

3. Manchester United jahib Tottenham Hotspuri vasakkaitsjat. Kuigi Danny Rose pole alates jaanuarist vutti mänginud, võib 12 korda Inglismaa koondist esindanud äärekaitsja klubi vahetada.

Ehkki Spurs kaotas sel suvel oma põhiparemkaitsja Kyle Walkeri Manchester Cityle, on Londoni tiim väidetavalt nõus Unitediga läbirääkimiste laua taha istuma. Miks? Spurs tahab näha, kui lolliks on ManU end nõus maksma.

Õhtulehe hinnang: Mais tehtud põlvelõikusest taastuv Rose moodustas koos Walkeriga Premier League'i parima äärekaitsjate duo - 27aastane Rose on väga atleetlik ning nii kaitses kui ka rünnakul väga hea.