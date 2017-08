KORVPALL

Korvpalliklubi Viimsi lõi käed Leedu korvpallitreener Zilvinas Strazdasega.

44-aastane leedulane hakkab igapäevaselt juhendama KK Viimsi U12, U13 ja U14 poisse, kuid annab oma teadmiste ja kogemustega panuse kogu KK Viimsi/Kesklinna KK klubipüramiidi noortesüsteemi arengusse.Esimene tutvus uue keskonnaga ja õpilastega on tehtud, kui treeningud Strazdase käe all algasid 8.augustil.

“Tulin Viimsisse heade kolleegide kutse peale ning olen jälginud KK Viimsi/Kesklinna KK arengut läbi aastate suure huviga. Võtsin pakkumise ja uued väljakutsed rõõmuga vastu. Tahan jagada enda ning vastu võtta uusi kogemusi, et üheskoos KK Viimsi/Kesklinna KK noortetöö veelgi profesionaalsemaks muuta. Olen rõõmus, et saan siin olla oma perega ja keskenduda tööle mida armastan,” lausus Strazdas.

Klubi tegevjuht Tanel Einaste jätkas, “Zilvinase, kui esimese välistreeneri, tööleasumine KK Viimsi/Kesklinna KK noortesüsteemis on uus tase ning ajajärk klubi arengus. Kui spordialade ja riikide vahele saab tõmmata võrdusmärke, siis üheks nendest kombinatsioonidest on kindlasti Leedu ja korvpall. Zilvinase teadmistega spetsialisti omamine on igale klubile suur privileeg ning hindamatu väärtus. Teeme omaltpoolt kõik, et see koostöö oleks pikk ja viljakas ning loodan, et meie õpilased suudavad enda jaoks sellest maksimumi võtta.”

Zilvinas Strazdas on lõpetanud Leedu Spordiülikooli ning töötanud treenerina Leedus, Venemaal ning Eestis.