Täna asub Londonis jätkuval kergejõustiku MMil võistlustulle Eesti koondise liidrite hulka kuuluv kaugushüppaja Ksenija Balta. Viimati võistles Balta talvel Belgradis, kui sai sise-EMil 6.79ga viienda koha. See jäigi tema sisehooaja ainsaks kaugushüppevõistluseks. Nüüd läheb Balta vastu välihooaja esimesele võistlusele. Naist on pikalt seganud vigastus, kuid nüüd kinnitas ta, et on sada protsenti terve. “Minu jaoks on väga tähtis, et trennis oleks hea olla. Kui seal kõik sujub, siis tuleb ka võistlus välja. Kogu selle hooaja juures on nii miinuseid kui plusse. Kõige paremaks asjaks pean seda, et tulin siia väga-väga näljasena,” rääkis ta.

Siiski tunnistas 30aastane sportlane, et viimased kuud pole kuigi lihtsad olnud. “Suvi pole tegelikult läinud üldse planeeritult. Tuli üks tagasilöök, mis esialgu ei tundunud kuigi tõsine, kuid osutus ikkagi veidi pikemaks. Meil kulus aega, et täpne diagnoos panna. Lõpuks paranes kõik korralikult ja kiiresti,” ütles ta. Lisaks kinnitas Balta, et ei ole MMi eel treeningul täishoo pealt hüpanud. Ksenija Balta Toweri silla taustal fotograafile poseerimas. (Kaarel Täll)

Belgradis hüpatud 6.79 annab talle MMil osalevate naiste hooaja edetabelis 13. koha. Konkurente on Londonis palju ja tase on väga ühtlane. Eestlanna sõnul ei ole ta kaasteeliste tulemustega kuigi hästi kursis ja ei soovigi nendele mõelda. “Alati tuleb keskenduda enda etteastele. Teistele mõtlemine pole minu jaoks tähtis, seega konkureerin eelkõige iseendaga. Sellise filosoofiaga võistlema minnes on mul tavaliselt paremini läinud. Konkurendid on loomulikult tublid ja neid on palju,” arutles Balta. Endale ühtegi konkreetset eesmärki ta MMil seadnud ei ole, kuid võib eeldada, et lõppvõistlusele mittepääsemine oleks Balta jaoks pettumus. Hooaja edetabeli liidrina läheb võistlustulle serblanna Ivana Španovic, kellel kirjas Belgradis hüpatud 7.24, kuid ka teda on välihooajal seganud vigastus. Üle seitsme meetri on MMil osalevatest naistest tänavu lennanud veel Brittney Reese (7.13) ja Tianna Bartoletta (7.01).