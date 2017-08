"Kuigi jalgratturina oled sa täna kukkumistele harjunud vigastustega, sain ma kohe aru, et seekord on lugu veidi tõsisem," nendib mees. "Õnnetus oli minu jaoks suur šokk ja mind ootab ees pikk paranemine."

Jalgrattur Luke Rowe on sunnitud järgnevad kuud oma kolleegide tegemisi kõrvalt jälgima, sest mees murdis venna poissmeesteõhtu tegevuste käigus oma jala, teatab mehe koduklubi Team Sky oma kodulehel

Mehe treener Rod Ellingworth sõnas, et säärane vigastus mõjub igale sportlasele rängalt, kuid tema hoolealusel peaks olema iseloomu küll ja veel, et võistluspausilt tugevamana naasta.

"Selline vigastus paneb iga spordimehe proovile, kui olen kindel et Luke ei murdu," sõnab treener. "Ta on väga oluline meeskonna lüli ja aitame teda täielikult, et ta tagasi sadulale istuks."