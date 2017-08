Eile õhtul Makedoonia pealinnas Skopjes peetud UEFA superkarika finaalis alistas kevadel Meistrite liiga finaalis triumfeerinud Madridi Real Euroopa liiga tšempioni Manchester Unitedi 2:1. Kohtumise järgselt hõbemedali kaela saanud Jose Mourinho autasu endale aga ei jätnud.

Kohtumise järgselt püüdis fotograafide ja ajakirjanike tähelepanu Unitedi peatreener Jose Mourinho, kes kaela saadud autasu ühele väiksele poisile andis.

"See medal oleks lõpetanud kusagil mu majas, aga selle lapse jaoks on see ülim hetk, mida mäletada," sõnas mees mängujärgselt pressikonverentsil. "Mul pole aimugi, kes see Unitedi särgis laps oli või kust ta tuli. Tema jaoks on tegemist millegagi, mida ta kunagi ei unusta. Minu jaoks aga... No mõelge ise, ma ei hooli medalitest isegi kui ma võidan, kaotustest rääkimata."

Mourinho on ka varem tribüünidel viibinud poolehoidjaid ootamatult rõõmustanud. 2006. aastal viskas portugallane oma verivärske Inglismaa kõrgliiga kuldmedali ühele väljaku ääres viibinud fännile. Samamoodi on mees ära andnud 2015. aasta Inglismaa superkarika (Community Shield) medali.

Eilses finaalis kuldmedali teeninud Reali väravate eest hoolitsesid poolkaitsja Casemiro ja ääreründaja Isco. Unitedi auvärava sepistas 62. minutil klubi värske täiendus Romelu Lukaku.