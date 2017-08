„Levadia ei olnud sundkäik, mul oli valikuid küll,“ sõnas Kink. „Aga kuna septembri lõpus sünnib teine laps, siis oleks raske olnud Euroopast välja minna, kust oli hea valik. Pigem oligi olukord selline, et kuna Euroopast pakkumist vastu võtta ei tahtnud, siis oligi kaks varianti – kas lõpetada ära või Eestis mängida.“

Viimati Ungari kõrgliigaklubi Mezőkövesdi hingekirja kuulunud endine jalgpallikoondislane Tarmo Kink kinnitas Õhtulehele, et ta mängib hooaja lõpuni Premium liiga teise meeskonna Tallinna Levadia ridades.

„Oli küll, kui aus olla,“ nentis terava vasaku jala poolest tuntud mees. „Proovin veel pool aastat mängida ja siis vaatan, mis saab.“

Väljastpoolt Euroopat tulnud pakkumine oli mehe sõnul „Aasia sektori poolt“.

„Oleksin võinud minna, iga teine eestlane oleks läinud,“ põrutas Tarmo ning jätkas. „Jätsin pere pärast minema. Elukaaslane kahe lapsega siia jätta poleks normaalne, endal oleks ka raske.“

Juulis käis Kink end näitamas Siim Lutsu koduklubis Praha Bohemians, andis seal sõpruskohtumises söödugi, kuid lõpuks ta Tšehhi kõrgliiga tiimiga kokkuleppele ei jõudnud.

„Ei tahtnud sinna alguses väga [testimagi] minna, palganumber oli väga väike,“ tunnistas Kink. „Rahaliselt ei olnud Euroopast selliseid pakkumisi, et võtad oma kodinad ja kohe lähed. Kõik olid sellised variandid, et pead mõtlema ja arvutama. Kui pere on suurem, pead enda jaoks asjad läbi mõtlema.“

Hetkel veel Kink Levadia hingekirja ei kuulu, kuid vajalik paberimajandus peaks lähiajal korda saama.