Eesti koondise väravavaht Mihkel Aksalu pikendas lepingut oma senise koduklubi Seinäjoki JK-ga kuni 2019. aastani.

Alates 2013. aastast Soome klubi värve esindav Aksalu on meeskonna särgis väljakul käinud juba 154 korda (liigas 113 kohtumist). Säärase arvuga on kaptenipaela kandev eestlane ka SJK rekordiomanik. Möödunud nädalavahetusel Andreas Vaikla koduklubi Marienhamni vastu tehtud 0:0 viik oli eestlase 50. nullimäng Soome kõrgliigas.

"Olen väga rõõmus, et jätkan oma karjääri SJKs. Minu siin veedetud aeg on olnud suurepärane, oleme klubiga selle aja jooksul võitnud nii liiga kui karika. Mängija jaoks ongi kõige olulisem millegi poole püüelda, ning usun, et siin on see võimalik," sõnas Aksalu klubi kodulehele .

Eesti koondise eest on väravavaht väljakul käinud 32. korral.