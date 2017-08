Hispaania ja Saksamaa klubide esindajad on väidetavalt kohtunud, et võimalikku üleminekut arutada, kuid Barcelona pole ametlikku pakkumist veel teinud.

1. Selgunud on Barcelona sihtmärgi Ousmane Dembele hind - 150 miljonit eurot. Kataloonia gigant on Dortmundi Borussia ääreründajat jahtinud pärast Neymari lahkumist Pariisi Saint-Germaini.

Õhtulehe hinnang: Barcelona huvi on selge ja suur, kuid usume endiselt, et Dembele jääb Dortmundi. Miks? Tegemist on küll väga andeka mängijaga, aga 150 miljonit eurot on selge ülemaksmine. Samuti ei usu me, et Barcelona soovib enamiku Neymari eest saadud rahast ühe mängija peale kulutada.

2. Torino Juventus tegi pakkumise lähirivaali poolkaitsjale. Nimelt on Itaalia klubivuti valitseja radarid AS Roma Kevin Strootman, kelle eest on Juventus teinud Tuttospordi andmetel 30 miljoni euro suuruse pakkumise.

27aastane hollandlane on Romas mänginud alates 2013. aastast ning Strootman on tõusnud Itaalia kõrgliiga üheks kõige silmapaistvamaks poolkaitsjaks.

Lisaks Juventusele on Strootmanist huvitatud ka Everton ja Manchester United. Väidetavalt nõuab Roma keskväljamehe eest 45 miljonit eurot, vähemaga nad ei lepi!

Kevin Strootman. (ALBERTO LINGRIA)

Õhtulehe hinnang: Strootman võib sel suvel küll klubi vahetada, kuid usume, et Juventusesse mees ei lähe. Nimelt on Torino satsi prioriteediks Liverpooli poolkaitsja Emre Cani hankimine, kuid sarnaselt Romale ei loobu ka Inglismaa klubi oma pallurist kergekäeliselt.

3. Manchester City peatreener Pep Guardiola loodab Inglismaale meelitada FC Barcelona poolkaitsjat Sergio Busquetsi, kirjutab Hispaania meedia. Väidetavalt on City Kataloonia gigandi käest uurinud, kas Busquets on saadaval ning kui vastus on jaatav, siis millise hinna eest.

Guardiola teab poolkaitsjat hästi, sest juhendas teda ajal, mil oli Barcelona peatreener. Nelja aasta jooksul võitsid mehed koos 14 tiitlit ning Busquets on hispaanlasest treeneri silmis väga kõrges hinnas.

Õhtulehe hinnang: On selge, et Guardiola hindab 29aastast Busquetsi väga kõrgelt, kuid pole kahtlustki, et vähemalt sama kõrges hinnas on poolkaitsja ka Barcelonas, kus ta on veetnud terve oma profikarjääri.