Edukad teine ja kolmas veerandaeg. Eesti juhtis esimeseks väikeseks vaheajaks 17:15, kuid kakskümmend minutit hiljem juba 60:41 ja mäng oli sisuliselt tehtud. Võõrustajad võitsid teise veerandi 23:14 ja kolmanda 20:12. Kolmesed tabasid kenasti, korvi lähistelt lisandus samuti punkte, kuid mis peamine, pärast esimese minuti ehmatust saadi kaitse tööle. Vastaste ohtlikem mees, endine Poola koondislane Dardan Berisha sopsas esimesel rünnakul kolmese, kuid jäi pärast seda pikaks-pikaks ajaks kuivale. Suur võit on edasipääsu - kahe parema hulka tulekut silmas pidades - väga hea, sest nüüd piisab ülesande täitmiseks ka kahest kaotusest juhul, kui korvide vahe jääb kokkuvõttes positiivseks.

Jah! Hümni esitama kutsutud sõdurpoisid võinuks lasta häälepaelad veidi jõulisemalt valla (ja rahvas samuti), kuid fännisektor võttis kohe mängu alguseks laulu üles ning möödus vaid mõni minut, kui pealtvaatajad elama tõmmati. Martin Paasojale vilistati kiirelt kolm viga, neist üks publikule ei meeldinud ja tribüünid lasid mõnuga vilet. Rahva lemmik Reinar Hallik pääses mängu, kohe hakkas ka eestlaste kolmesekahur tööle ning pealtvaatajadki said hoo sisse.

3. Kuidas on Kristjan Kitsingu tervis?

"Paraneb", vastas Kitsing küsimusele, kuidas Makedoonias neli päeva tagasi välja väänatud jala seisund on. Tänast kohtumist kõrvalt vaadanud Eesti koondise eesliinimees loodab, et on järgmisel nädalal peetavas kahes viimases heitluses mängus tagasi.

4. Kes oli mängu parim?

Reinar Hallik. Täna on parimat väga raske esile tõsta, sest väärilisi kandidaate on palju rohkem kui üks. Kasvõi kolmestepeo püsti pannud snaiprid eesotsas Sten-Timmu Soku ja Reinar Hallikuga, vastase ohtlikema mehe Dardan Berisha vastu kaitses head tööd teinud ning väljaku igas punktis kõvasti võidelnud Jaan Puidet ja Erik Keedus, targalt tegutsenud ja nutikalt vabu kaaslasi üles leidnud (kokku 8 korvisöötu!) Kristjan Kangur, eelmise kohtumisega võrreldes natuke vähem silma torganud, kuid samuti kasulikult mänginud Rain Veideman. Ent 15 punkti kogunud koolipapa Hallik lahendas edukalt ka mitu viimaste rünnakusekundite olukorda, kogus korvisööte ja ületas ennast veidi.

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Mänguks valmis olekut. Juba teist kohtumist järjest jäid eestlased alguses tagaaja ossa. Kui Skopjes kaotati esimene veerandaeg 17:29, siis täna oli enam-vähem minutiga seis 0:7. Õnneks saadi rongil kohe sabast kinni ning ehkki ladusa rünnaku leidmisega läks aega üle kümne minuti, oldi juba esimese veerandi lõpuks kahe silmaga ees. Alguses oli probleeme ka oma laua kontrollimisega, kuid see element saadi hiljem kontrolli alla.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?