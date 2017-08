„Ega ma [sõitu] tihti ei vaata, aga võib-olla aastas korra küll, kui see tähtpäev on,“ sõnab Salumäe. „Iga korraga vaatan seda natuke teise pilguga. Alguses põlesin kaasa, nüüd võtan rahulikumalt. See finišijoon – vahel käed lähevad ikka veel higiseks, see moment tuleb meelde.“

Kuulsa lipufopaa – Eesti trikoloor tõmmati autasustamisel masti valetpidi – kohta sõnas Salumäe, et tunded olid sel hetkel väga segased. Poodiumil esimest korda Eesti hümni kuulnud ning meie lippu mastis näinud sportlane nentis, et temal ei olnud seal enam midagi teha.

„Ütlen ausalt, et kui seal hüüti „Estonia“ ja lipp tõusis, siis sel momendil ümberringi olnud rahvas kindlasti koheselt ära ei jaganud, kas lipp on sinimustvalge või valgemustsini,“ ütles Salumäe, kes siiani mitme toonase konkurendiga suhtleb. „Teati, et Eesti riik on olemas, kes osaleb nüüd vabana olümpiamängudel, me panime ikkagi maailmakaardile punkti!“

Kohal oli ka Salumäele võidule aidanud kollane kaunitar (Robin Roots)

Tegeleb iseendaga

Tollal Salumäe ei tajunud, kui tähtis tema imeline ponnistus Eesti rahva ning riigi jaoks oli, kuid tänapäeval saab ta sellest järjest rohkem aru ning tõdeb, et neid ühendavaid triumfe oli vaja. Neli aastat enne Barcelonat võitis naine Nõukogude Liidu koondise eest vändates kuldmedali Souli olümpialt. Kas Hispaaniast võidetud autasu on Erika jaoks emotsionaalselt tähtsam?

„Ei tea, ega Soul oligi see algus,“ lausub ta. „Võib öelda, et inimesed lootsid siis juba vabadusele. Meie andsime sellele Raekojaplatsil [toimunud vastuvõtul] jõudu juurde. Sellest nagu saigi see lüke ja siis olid juba suured ootused ja lootused, et lähme esimest korda vaba Eestina olümpiale. Mõeldi, kui me kohe esimese korraga võiduga tuleme, siis on see ikka super-super!“

Salumäel on kahju, et trekisõit Eestis aastal 2017 niivõrd kehvas seisus on. Ta on kindel, et meie seas oleks head materjali, sest tema armastatud spordiala on arukate sõit ning seda Eesti inimene on – tasakaalukas mõtleja!

„Mina arvan küll, et Eesti riik võiks kokku võtta ja selle velodroomi rahvusvahelisele tasemele viia. Tehku sellest korralik trekk ja siit tuleb olümpiavõitjaid ka. Ma olen täiesti kindel, täiesti kindel.“

Meeleolukas koosviibine leidis aset Pirita velodroomil (Robin Roots)

Hispaanias elav Salumäe Eestisse väga tihti ei satu. Kui vaja on, siis tuleb, kuid lendamine talle eriti meelepärane tegevus ei ole. On Lõuna-Euroopa saanud talle täielikult teiseks koduks?

„Hispaania on mu kodu, Eesti kodumaa, seal on suur vahe sees,“ sõnab kahekordne olümpiavõitja kaunilt ning lisab, kuidas elukene kaugel maal veereb. „Praegu tegelen igapäevaselt endaga, püüan tervist hoida. Mul on loomakesed – kassikene ja koerake! Käin jalutamas, loen palju.

Tegelen tervisliku toitumisega, otsin väga palju internetiavarustes ja panen toitumisprogramme kokku, olen mõnda oma sõbrannat aidanud ja tundub, et asjast on isegi kasu olnud. Selliste asjadega tegelen praegu. Kindlasti igapäevane saun! Väikesed treeningud – jooga ja teatud harjutused vees, et end vormis hoida.“