Korvpallikoondislane Reinar Hallik kogus 76:50 võidumängus Kosovoga 15 punkti, 3 lauapalli, 4 korvisöötu ja +/- saldoks +19. Nii heas vormis mees ei saa ju karjääri lõpetada!

"Midagi pole parata, järgmine mäng Makedooniaga on mulle kodupubliku ees viimane. Klubihooaega ei peaks keha enam vastu, reisid on rasked," vastas Hallik. Aga neid suviseid mänge peab vastu? "Üllatavalt hästi on pidanud."

Mängust rääkides kiitsis Hallik, et plaanist suudeti kinni pidada ja see tõi edu. "Saime ühe mehe maha võetud, Kosovo sõltub temast päris palju (jutt käib Dardan Berishast - V.A.). Nõnda õnnestuski mäng tervikuna," lisas sel suvel Ida-Virumaal omanimelise korvpallikooli käivitanud Hallik.