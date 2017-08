Eesti korvpallikoondisel võttis õige rütmi leidmine veidi aega, kuid kui see kätte saadi, oli Kosovo üle saavutatud 76:50 võit tõsiasi. Mängujuht Sten-Timmu Soku sõnul ongi endale sobiv rütm Eesti mängus tähtsaim.

"Meil läksid esimesed visked mööda, neil sisse. Otsisime õiget rütmi ja kui selle saad, võib tänapäeval minutiga vahe tasa olla. Kui alguses kõik ei sujugi, tuleb rahulikult edasi mängida, mitte teha lollusi," tõdes Sokk.

"Olime alguses veidi passiivsed, otsisime, kuidas selle maa-ala vastu nüüd mängida. Kui saime oma tavapärase mängu käima, sisse-välja teravuse, tekkis kohe ka vabu viskekohti ja panime ära ka. Mul on hea meel, et suutsime oma mängu mängida enam-vähem algusest lõpuni. Vajame seda olenemata sellest, milline on seis tablool," lisas 14 punkti ja 3 korvisöötu kogunud mängujuht.