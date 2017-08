Millise enesetunde ja emotsiooniga saabus Londonisse tänavu 86.06 visanud Kirt? “Iga päev ma oma tunnet otseselt analüüsinud pole, kuid võtan ühe päeva korraga ning kõik on praegu korras,” rääkis 27aastane sportlane päev enne võistlust.

Kas poolteist nädalat tagasi Soomes visatud hooaja tippmark lisas enesekindlust? “See tulemus oli vaja kiiresti ära unustada. Nüüd on täiesti uus võistlus, mis peetakse hoopis teises formaadis,“ arutles Kirt.

Kirt pole seni ühelgi tiitlivõistlusel kvalifikatsioonist edasi pääsenud. Kettaheitja Gerd Kanter on tihti selgitanud, et suurvõistluste eel imiteerib ta treeningutel kvalifikatsioonis toimuvat. Kirt pole otseselt vanameistrilt šnitti võtnud.

“Samas olen sel aastal võistlustel üritanud keskenduda sellele, et üle kolme katse mul pole. Tuleb kohe avakatsel end kokku võtta ning mitte oodata.”

Kirt jätkas: “Kvalifikatsiooni osas on mul alati mingisugune aukartus. Kui vaadata minu senist statistikat, siis tiitlivõistlustel pole ma 80 meetri joonest jagu saanudki.”

Laanmäe: praegu on üsna kindel olla

Hooaja tippmargiks 82.58 visanud Tanel Laanmäe on pidanud vigastusega võitlema, kuid on tänaseks päevaks terve.

“Jala olen ilusti korda saanud ning treeningud on läinud hästi. Nii jõud kui kiirus on MMiks täpselt sellised, nagu lootsin, mistõttu otseselt millegipärast ei muretse,” ütles Laanmäe, kel sarnaselt Kirdiga hinge all 27 eluaastat.

Ka Laanmäe tiitlivõistluste minevik pole olnud kuigi rõõmustav, sest ta on alati piirdunud kvalifikatsiooniga. Samas tunneb mees end küpsemana kui varem: “Eks iga aastaga olen saanud kogemusi juurde. Praegu on üsna kindel olla.”

Mõlemad eestlased tunnistasid, et kindel eesmärk on seekord 12 parema hulka jõuda.