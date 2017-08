Mehhiko jalgpallur Rafael Marquez on sattunud USA võimude hambusse. Ameeriklaste väitel kuulub Barcelonaga kaks korda Meistrite liiga võitnud kaitsja narkovõrgustikku.

USA valitsuse andmetel kuulub Marquez koos mitmekümne inimesega narkoparuni Raul Flores Hernandezi lähikondlaste sekka ning on oma tegudega aidanud narkoärile kaasa. Näiteks väidetakse, et Marquez on enda nimel hoidnud Hernandezi vara.

Seoses süüdistustega on suurriigi võimud külmutanud kõik Marquezi USA jurisdiktsiooni all olevad varad.

38aastane Marquez on karjääri jooksul oma kodumaa koondist esindanud 143 korral. Lisaks Meistrite liiga võitudele on mehhiklane muuhulgas ka neljakordne Hispaania meister.