Eile läksid Kadriorus Evald Tipneri karikavõistluse 1/16-finaalis vastamisi Tallinna Levadia ja Paide Linnameeskond. Nädalavahetusel samal staadionil oma väravast kaheksa palli välja noppinud Paide väljus seekord mängust küll soliidsema resultaadiga (1:3 - toim.), kuid kohtumise avavärava pärast saab meeskond piinlikust tunda veel pikka aega.

Kodumeeskond Levadia läks kohtumist juhtima juba 14. sekundil, kui Paide kaitseliin koos väravavahiga suutis endal juhtme nii kokku mängida, et tagasisöödetud pall puurilukk Magnus Karofeldi selja taga lõpetas. Kindlasti väärib märkimist ka asjaolu, et Levadia mehed ei olnud värava kirja saamise hetkeks jõudnud veel kordagi mänguvahendit puutuda.

Lisaks sotsiaalmeediale on värav jõudnud näiteks USA populaarse portaali Bleacher Reporti avalehele.

Huge respect to Estonian side Paide Linnameeskond who managed to go 1-0 down within 14 seconds, without the opposition touching the ball. pic.twitter.com/sPncb1wSph