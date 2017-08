Rait-Riivo Laane 3

Sekkus kohtumisse ebakindlalt. Rünnak jäi Laane juhtimisel toppama, söödud ei leidnud hästi sihtmärki ning üksikute mänguminutitega tuli paar pallikaotust. Teisel poolajal suutis veidi kindlamalt tegutseda, kuid siiski suhteliselt nähtamatu. 13 mänguminutiga vaid üks kolmene ja mitte ainsatki korvisöötu jääb veidi lahjaks.

Martin Paasoja 3-

Valikturniiri avakohtumises mõnevõrra ootamatult palju mänguaega teeninud Paasoja alustas ka Kosovo vastu algviisikus. Ta pandi hakkima vastaste ohtlikumat pallurit, kuid suhteliselt tulutult. Endine Rapla mängumees teenis vähem kui kuue mänguminutiga kolm viga ja maandus pingile. Sinna ta ka jäi, sest Tiit Sokk tagamängijat rohkem platsile ei saatnudki. Võib-olla jäi Paasoja teenitamatult teisest võimalusest ilma, kuid liiga aktiivne algus maksis koondise ühele noorimale kätte.

Rain Veideman 4

Eelmises kohtumises korraliku viskekontserti korraldanud Veideman aitas korvilt kaane maha saada ka täna. Pärast 0:7 kaotusseisu jäämist viskas ta kuuest punktist neli ja aitas Eesti reele. Ülejäänud kohtumise oli ründav tagamees aga suhteliselt varjus. Mänguminuteid kogunes küll ligi 36, kuid endale omast rünnakuteravust nappis. Oma osa oli selles kindlasti ka Kosovo maa-alal. Kohtumise lõpus sai mõned lihtsad punktid ning üldjoontes siiski soliidne partii.

Rain Veideman palliga. (Robin Roots)

Jaan Puidet 4+

Makedoonia kohtumises vaid paariks minutiks saanud mängumees kasutas täna oma võimaluse hiilgavalt ära. Pärast algviisikus alustanud Martin Paasoja kiiret kolme viga sai võimaluse Puidet, kes sinna ka sisuliselt ka jäi. Tõi endaga ülevoolavat energiat ja võitlust, lisaks neutraliseeris vastaste võtmemängija Berisha. Viiest lahutab tagameest vaid ebakindel rünnak, kus kindlasti on võimalik lisa leida.

Jaan Puidet läbimurdel. (Robin Roots)

Erik Keedus 4

„Musta töö“ mees ei hiilanud ka seekord millegi erilisega, kuid teeb omi asju vägevalt. Kindel lüli kaitses ning kompromissitu võitleja. Rünnakul endale ise kohta ei otsi, aga kui viskekoht luuakse, siis karistab ära. Pluss-miinus näitaja poolest Kosovo vastu üks meeskonna parimaid. Paremast hindest lahutab suurem aktiivsus vastaste väljakupoolel.

Kristjan Kangur 5-

Koondise kogenuim on tähtsateks mängudeks tõusnud taas asendamatuks lüliks. Tegutses korvi all kindlalt ning kaptenile omaselt juhendas vägesid nii rünnakul kui ka kaitses. Samuti on hindamatu Kanguri „must töö“ – ilma pallita katted, vastaste õige aegne sudimine ja aukude lappimine. Lisaks võttis nii mõnelgi korral Sokult mängujuhtimise piltlikult öeldes üle. Sellest annab tunnistust ka 8 korvisöötu. Miinusmärk tuleb rünnaku puisuse pealt, kus noorusaja kindlust praegu ei paista.

Kristjan Kangur võitluses. (Robin Roots)

Janar Talts 4-

Vanameister ei saanud end kuidagi käima ning jäi Kosovo pikkade vastu hätta. Pärast õnnetut avapoolaega sai ka end ka rünnakul rohkem ning vähehaaval leidis head viskekohad, mille ka realiseeris. Õnneks saab Taltsi peale aga kaitses loota, sest oma kogemustega suudab ta enda korvi all asjad kindlalt kontrolli all hoida. Siiski on ootused tema ründearsenali arvestades üldplaanis veidi kõrgemad.

Reinar Hallik 5

Kohtumise parim! Rahvas nõudis juba esimestel minutitel Reinarit. Mees tuli ja tegi. Kohe avaveerandil tabas ta ühe kolmese, mis saali käima tõmbas. Kaugvisetele tuli lisa ka veidi lähemalt ning tasuks meeskonna resultatiivseimana 15 silma. Samuti hullutas Hallik publikut oma hiilgava platsinägemisega, millega ta kaaslased nii mõnelgi puhul uhkesse üksindusse mängis. Reinari teine noorus!

MEESKOND 5-

Pärast 26 punktist võitu on küll veidi plass viriseda, kuid üht-teist annab siiski parandada. Nimelt alustati juba teist kohtumist järjest uniselt, mis vastastele soliidse edu andis. Samuti jäädi esiti hätta kaitselauas, mis kohtumise edenedes siiski kontrolli alla saadi. Märkimisväärne on ka tõik, et mõlemas seni peetud kohtumises on kolmeste osakaal suurem kui lähivisetel. Osati tingis selle Kosovo maa-ala, kuid üldiselt peaks olema suhe vastupidine. Siiski üldpilt on kena, kuid nagu ütles Tiit Sokk: „Rahul saab olla alles, siis kui see mängudetsükkel läbi on.“

Kregor Hermet ei mänginud hinde teenimiseks piisavalt.

Janari Jõesaar ei mänginud hinde teenimiseks piisavalt.